"Бархатный сезон" на Азове: как сэкономить и максимально оздоровиться

Если вы не успели отгулять отпуск летом – не стоит отчаиваться: впереди – "бархатный сезон". Вопреки стереотипам, отдых в начале осени не только ничем не уступает июльскому, но и имеет ряд существенных преимуществ. При этом, действует это правило как для зарубежных, так и для украинских курортов.

О том, чем хорош отдых во второй половине августа-сентябре на побережье Азовского моря – читайте далее.

Свободные пляжи и низкие цены

Во второй половине августа и особенно – в сентябре поток туристов на курорты Азовского моря снижается. А это означает, что с поиском шезлонга на пляже проблем у отдыхающих в "бархатный сезон" не будет.

Снижение количества отдыхающих также позволяет отыскать место для отдыха без необходимости бронировать его заблаговременно. Свободных номеров в частных пансионатах и отелях становится больше, выбор – шире, а цены – ниже.

Так, к примеру, на одной из баз отдыха в курортном поселке Мелекино Мангушского района Донецкой области, стоимость отдыха с началом "бархатного сезона" снижается на треть. При этом все преимущества отпуска, проведенного на этой базе отдыха – как то аниматоры для детей, чистый охраняемый пляж, оборудованный всем необходимым как для любителей понежиться на солнышке, так и для поклонников пляжных развлечений, возможность формирования индивидуального меню и широкий спектр услуг по оздоровлению – остаются такими же доступными, как и в так называемый "высокий сезон".

Кстати, сэкономить в этот период можно даже при посещении рынков: и без того невысокие цены курортов Азовского побережья в сентябре снижаются еще больше.

Отдых, который подходит всем

Медики уверяют: отдых на море в "бархатный сезон" - наиболее полезный и безопасный. Под палящими лучами июльского солнца опасно долго находиться даже полностью здоровым людям. А уж тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с дыхательными путями и кожей, астматикам и аллергикам это противопоказано вообще.

Другое дело – щадящее солнце в начале осени. Вода еще остается теплой, а вот риск обгореть – снижается. Да и полезные микрочастицы морской воды в воздухе приносят куда большую пользу. Дело в том, что во время туристического наплыва в процессе испарений верхнего слоя воды и последующего вдыхания крохотных капель из воздуха, в легкие попадают не только полезные минералы, но и микрочастицы кожи купающихся, остатки еды и даже отходов. Следовательно, снижение количества отдыхающих снижает и количество посторонних примесей в целебном морском воздухе.

Именно поэтому врачи рекомендуют с целью оздоровления отправляться на море именно во время "бархатного сезона". Особенно полезен такой отдых будет для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, двигательным аппаратом и дыхательной системой, проблемами кожи и гайморитами. В частности, этот период как нельзя лучше подходит для оздоровления детей: отсутствие разительного контраста между температурой воды и воздуха лишь усилит целебную силу моря.

Отсутствие акклиматизации

Несмотря на то, что более мягкий по сравнению с наиболее популярными зарубежными курортами климат Азовского моря у здоровых людей практически не вызывает акклиматизации – детям и людям, имеющим проблемы со здоровьем эта напасть все же способна подпортить отдых даже здесь. Резкая смена климата может даже вызвать обострение хронических недугов.

А вот в "бархатный сезон" опасность осложнений вследствие акклиматизации стремится к нулю. Особенно это касается курортов Азовского моря, где климат для украинцев и так максимально приближен к родному.

Кстати, медики советуют ездить на отдых не меньше чем на две недели. Этого времени достаточно, чтобы снизить риск заболеваний дыхательных путей на целый год. А комфортные погодные условия позволят сполна насладиться каждой минутой долгожданного отпуска.

Отдых для нервной системы

Практически каждый украинец сегодня живет в состоянии перманентного нервного стресса. Экономические трудности, политические противостояния, война на Востоке Украины – все это не дает расслабиться в полной мере даже условно аполитичным гражданам нашей страны.

Успокоить нервы и даже подлечить проблемы с нервной системой, восстановиться после стресса и укрепить иммунитет лучше всего поможет осенний отдых на Азовском море. По крайней мере, в этом убеждены невропатологи, которые уверяют: именно в "бархатный сезон" наступают оптимальные условия для восстановления нервной системы.

Кстати, "бархатный сезон" на Азовском море – еще и прекрасная возможность подлечить остеохондроз и хронические гинекологические проблемы. Стоит помнить лишь об одном правиле: купаться необходимо минимум два раза в день – утром и вечером, а непрерывное пребывание в воде постараться ограничить 15 минутами.

Кроме того, при отсутствии жары, в период, когда температура воздуха держится на уровне 25 градусов выше нуля, мозг человека работает лучше и способен усвоить больше новой информации. А значит "бархатный сезон" - лучшее время не только для укрепления здоровья, но и для экскурсий, прогулок и познания нового. Так что вы гарантировано получите больше удовольствия от поездки, а воспоминания от увиденного и пережитого однозначно будут ярче.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал