"Одолели бандеры!" Украинка сделала скандальное заявление о "мове"

В Славянске Донецкой области пенсионерка в разговоре с журналистом заявила, что все вокруг "захватили бандеры", которые теперь командуют в городе и заставляют говорить на украинском языке.

Видео обнародовал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Торец.

"Одолели нас эти Бандеры. Кругом эти посты, кругом повылезали – командуют. По-украински надо "балакать". А если мы русскоязычные? То, что балакать? Ломать язык – зачем? Я вообще родилась в России, а здесь (в Славянске. – Ред.) живу уже полсотни лет. Мне нравится на русском языке (разговаривать. – Ред). Дети все разговаривают на русском. Почему я буду ломать язык? Одолели нас эти бандеры", - заявила пенсионерка.

Видео можно посмотреть по ссылке.

В комментариях к записи пользователи активно обсуждают такое заявление женщины.

"Мудрость не всегда спешит за старостью. Дай Бог, чтобы наша настигла вовремя...", - пишет Валентина Коваленко.

Некоторые окрестили женщину "ватой" и "узкоязычной".

"Бендер на таких ватанов не хватает. Чтобы уже окончательно и безповоротно одолели", - пишет Натали Николаева.

"Отакое, а у меня муж знает только одно украинское слово - цибуля, и это не мешает ему уже 34 года прекрасно жить в Украине.И самое интересное, что это не мешало ему помогать " бендерам" на блкпостах в горячем 14-м", - пишет Виктория Лащеных.

"Интересно... куда и кто к ней "лезут"... кому она нужна?", - пишет Ольга Подгорная.

Как сообщал "Обозреватель", волонтер и экс-боец АТО устроили перепалку из-за украинского языка.