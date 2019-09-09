Бабье лето в разгаре: синоптики дали жаркий прогноз погоды в Украине

В Украине понедельник, 9 сентября, будет солнечным и жарким. Температура воздуха достигнет +29 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Теплее всего будет в центре страны, а прохладнее – на востоке.

На западе Украины в понедельник будет +25…+27 градусов. Дожди пройдут лишь в Ужгороде. В центре страны до +29 и сухо. На востоке +25, без осадков, а на юге до +28 градусов.

В Киеве 9 сентября +26...+28 градусов тепла. День будет солнечным.

Погода в Украине Скриншот

Погода в Украине Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали переменчивый прогноз погоды на сентябрь в Украине.

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