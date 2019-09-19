Это правда.. каждый человек должен нести ответственность за свои поступки..

Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это..

Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже ...

Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит..

Обращусь в суд с ходотайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта.

Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводивших вчерашнее задержание. Мы так решили!

# p.s. .. видео этого ночного разговора мне рарешило опубликовать следствие... (хотя какой разговор.. скорее исповедь..) Присоеденяйтесь и помогайте.!

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