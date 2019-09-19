Главная Новости
19 сентября • обновлено в 21:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Арсен Аваков
Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Все статьи автора

"Минер" Белько: дадим ему шанс

861

Это правда.. каждый человек должен нести ответственность за свои поступки..

Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это..

Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже ...

Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит..

Обращусь в суд с ходотайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта.

Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводивших вчерашнее задержание. Мы так решили!

# p.s. .. видео этого ночного разговора мне рарешило опубликовать следствие... (хотя какой разговор.. скорее исповедь..) Присоеденяйтесь и помогайте.!

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Арсен Аваков Арсен Аваков
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Арсена Авакова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
8
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel