Психические болезни и расстройства нервной системы стали тяжелыми последствиями для многих украинских воинов, которые побывали на передовой, участвуя в тяжелых боях по защите нашей Родины, и мирных людей, которые жили вдоль линии разграничения, ежедневно ощущая на себе горячее дыхание войны, постоянные обстрелы, бомбежки.

К сожалению, постоянный стресс, сопровождающий сильные переживания людей во время вооруженного конфликта, не проходит бесследно. У многих из них происходят нервные расстройства. Как результат, бойцы, возвращающиеся домой с передовой, переходя к мирной жизни, ощущают психологическую ломку. Мирная жизнь идет довольно размеренно и по другим законам развития. Это дезориентирует вернувшихся с фронтовой линии бойцов, которые привыкли к каждодневной опасности. Спокойная жизнь, казалось бы, должна расслабить нервную систему и успокоить ее, но на самом деле часто происходит обратный эффект. Постоянно мобилизованный, готовый к любым видам трудностей в военное время человеческий организм, при переходе на размеренный режим работы начинает давать серьезные сбои в функционировании нервной системы. На поверхность начинают всплывать негативные эмоции, которые организм постоянно подавлял во время своей внутренней мобилизации и приспособления к жизни в условиях постоянной опасности. Самая худшая ситуация, когда вернувшийся с фронта боец не находил применения своим способностям в мирных условиях.

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В Хорватии после окончания войны, всем участникам боевых действий была выделена постоянная финансовая поддержка в виде средней зарплаты на общегосударственном уровне. Как оказалось, это было в корне неправильное решение. Лишенные мотива искать для себя работу, демобилизованные бойцы переходили к мирной жизни не напрягаясь. Свободного времени оказалось много и правильного его заполнения трудовыми, физическими и познавательными активностями зачастую не происходило. Некоторые демобилизованные стали впустую тратить огромное количество свободного времени, начинали пьянствовать или приобретать абсолютно нездоровые привычки – пристрастие к азартным играм, употребление наркотических средства, иногда участие в разбоях.

Потом отход от семейных забот, сопровождающийся конфликтами и развод, распадение семей. Дальше психологическое и психическое состояние демобилизованного еще более ухудшалось. Начинались неконтролированные приступы ярости или наоборот глубокая депрессия. Как результат, многие фронтовики заканчивали жизнь самоубийством, иногда потянув на тот свет случайно оказавшихся рядом людей. Это были огромные жизненные трагедии для семей и близких бойцов. Из-за частых случаев суицида обстановка в хорватском обществе стала накаляться.

Всем стало ясно, что с синдромом психического расстройства - ПТСР нужно бороться на общегосударственном уровне. А ведь сразу после окончания Отечественной войны в Хорватии 1991-95 гг. политическое и военное руководство страны не верило, что национальные герои, бойцы-победители могут заболеть психическими заболеваниями. Эта ошибочная концепция стоила нескольких лет бездействия. Когда проблема приобрела широкий характер, были проведены глубокие исследования. Оказалось, что лучшей профилактикой от заболевания бывшими фронтовиками ПТСР было их трудоустройство на работу, которая достаточно хорошо оплачивалась и приносила удовлетворение. То есть, работа постоянно отвлекала от навязчивых мыслей, а хорошая оплата труда давала самоудовлетворение и укрепляла авторитет в семьях. Кроме того, стали широко открываться курсы для всех желающих сменить профессию или усовершенствовать свои рабочие навыки. Создавались специальные льготные кредитные линии для тех, кто хотел начать собственный бизнес. Были сформированы лечебные центры для бывших фронтовиков. Воины-активисты также объединяли бывших фронтовиков в ветеранские организации, которые проводили массовые спортивные мероприятия, организовывали досуг для своих членов.

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Ряд бывших бойцов полностью отдавались работе, но уже на фронте личного подсобного хозяйства, делам по дому или начинали трудовую деятельность, несмотря на возможность проживания за счет военной пенсии. И их психологическое состояние было куда стабильней. Государство стало больше обращать внимание на бойцов, которые были ранены в боях или попавших в плен, ибо среди таких категорий уровень заболевания ПТСР был вдвое-втрое выше. Государство стало думать о выделении бесплатных путевок для отдыха не только для бойцов, но и членов их семей.

Для изучения хорватского опыта, я как посол организовал многократные поездки наших военных психологов и психиатров в центры реабилитации заболевания ПТСР. Особенно активными оказались медики из Национальной гвардии и МВД Украины. После неоднократного посещения в Хорватии тренингов на базе Нацгвардии был создан центр по профилактике ПТСР. Посольство при помощи Почетного консула в Сплите смогло организовать отдых на Адриатическом побережье нескольких сотен воинов-фронтовиков. Кроме отдыха на море были проведены спортивные соревнования с хорватскими ветеранами войны, совместные вечера-отдыха. Кроме того, было организовано отдых более полторы тысяч детей воинов АТО и внутренне перемещенных лиц. Отдых на Адриатике многочисленных детских групп прошел без сучка-задоринки. Это стоило огромных организационных и материальных усилий, но счастливые детские лица стоили того.

Особое место в плане оказания различных видов помощи должно занимать Минветеранов. Мы теряем многих молодых, трудоспособных людей. Это проблема общегосударственного масштаба и легкомысленность здесь просто недопустима.

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