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"Ад какой!" Фанаты СССР устроили "безумные эксперименты" над детьми Донбасса

1.6тЧитать новость на украинском

На территории оккупированного Донбасса для детей младших классов хотят использовать учебники по образцу СССР.

Как сообщил в Facebook журналист и блогер Денис Казанский, с данной инициативой в городе Антрацит Луганской области выступило некое "родительское всероссийское сопротивление".

"Ад какой. Маргиналы и психи со всей России тянутся в "Л/ДНР" проводить свои безумные эксперименты", - прокомментировал он.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаЛуганск
Объекты
Новости ДонбассаНовости ЛНР
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
"Ад какой!", вукраине вся военная техника по образцу СССР. Более того, она вся из СССР. "Ад какой!", вукраине атомные станции построены по образцу СССР, мало того, они построены в СССР. "Ад какой!", вукраине президент служил в армии СССР, "Ад какой!", вукраине большинство жителей либо родились в СССР либо в СССР родились их предки. "Ад какой!", в букваре в ДНР будут буквы и слова те же что и в СССР. Вот только в СССР дети были на порядок умнее чем сейчас дебилы вроде журнализда Казанского.
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