"Ад какой!" Фанаты СССР устроили "безумные эксперименты" над детьми Донбасса

На территории оккупированного Донбасса для детей младших классов хотят использовать учебники по образцу СССР.
Как сообщил в Facebook журналист и блогер Денис Казанский, с данной инициативой в городе Антрацит Луганской области выступило некое "родительское всероссийское сопротивление".
"Ад какой. Маргиналы и психи со всей России тянутся в "Л/ДНР" проводить свои безумные эксперименты", - прокомментировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доброволец с Донбасса вступился за детей главарей "Л/ДНР".
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