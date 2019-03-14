|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"А ф*шисты в Украине": Соколова доказала, что нацизм уже победил "русский мир"

3.1тЧитать материал на украинском

В России на государственных телеканалах граждан учат нетерпимости и показывают оскорбляющие человеческое достоинства сюжеты.

Одной из таких стала новость, где ведущий сделал акцент на цвете кожи журналистки и проиллюстрировал "чужаков" темнокожим мужчиной.

"Эта программа идет по телевидению в стране, которая больше всего гордится победой над нацизмом и продолжает бороться с нацизмом в Украине. Это еще не пи*дец! Мы же помним, с чего начались еврейские погромы и хрустальные ночи? Почему люди, которые приехали в твою страну добровольно и на законных основаниях – чужаки, а народы насильственно присоединенные – чеченцы, кабардинцы, татары, буряты – это многогранная палитра русского мира?" - говорит украинская ведущая Янина Соколова в своей вечерней передаче.

Новости
"Уберитесь нафиг!" Соколова жестко обратилась к россиянам

"А ф*шисты в Украине": Соколова доказала, что нацизм уже победил "русский мир"

Кроме того, отличился и Дмитрий Киселев. Он посвятил целый сюжет своей итоговой программы возмущению и оскорблению модели, которую "посмели" сделать лицом китайского бренда. По мнению пропагандиста, она недостаточно хороша из-за пятен на коже.

"Вы в своем сюжете оправдываете притеснение человека по физическим качествам? Вы че там, ебн*лись совсем? Киселев в течение 10 минут рассказывал вам, что бывают люди с правильной и неправильной внешностью. Вы и дальше хотите рассуждать о фашистах в Украине? Или, может, достанете Останкинскую телебашню из глаза?" - резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова дерзко высказалась о встрече с пропагандистом Соловьевым.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина СоколоваДмитрий Киселев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
1
Смешно
13
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Как вы считаете, плакат на входе Почаевской лавры (РПЦ) "Католикам, грекокатоликам, УПЦ КП не входить" не является признаком фашизма?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Все еврейские погромы были на территории будущей укропии
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения