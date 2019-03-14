"А ф*шисты в Украине": Соколова доказала, что нацизм уже победил "русский мир"

В России на государственных телеканалах граждан учат нетерпимости и показывают оскорбляющие человеческое достоинства сюжеты.

Одной из таких стала новость, где ведущий сделал акцент на цвете кожи журналистки и проиллюстрировал "чужаков" темнокожим мужчиной.

"Эта программа идет по телевидению в стране, которая больше всего гордится победой над нацизмом и продолжает бороться с нацизмом в Украине. Это еще не пи*дец! Мы же помним, с чего начались еврейские погромы и хрустальные ночи? Почему люди, которые приехали в твою страну добровольно и на законных основаниях – чужаки, а народы насильственно присоединенные – чеченцы, кабардинцы, татары, буряты – это многогранная палитра русского мира?" - говорит украинская ведущая Янина Соколова в своей вечерней передаче.

Кроме того, отличился и Дмитрий Киселев. Он посвятил целый сюжет своей итоговой программы возмущению и оскорблению модели, которую "посмели" сделать лицом китайского бренда. По мнению пропагандиста, она недостаточно хороша из-за пятен на коже.

"Вы в своем сюжете оправдываете притеснение человека по физическим качествам? Вы че там, ебн*лись совсем? Киселев в течение 10 минут рассказывал вам, что бывают люди с правильной и неправильной внешностью. Вы и дальше хотите рассуждать о фашистах в Украине? Или, может, достанете Останкинскую телебашню из глаза?" - резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова дерзко высказалась о встрече с пропагандистом Соловьевым.

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