29.09.2019: маг сказал, как использовать три "девятки"

Маг ведической традиции Игорь Мехеда посоветовал использовать день с тремя "девятками" - 29.09.2019 – для преодоления иллюзорности.

29 сентября может быть связано с испытаниями и осознанием, – рассказал он в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, число "9" представляет собой "трижды по три", в то время как тройка во всех духовных традициях мира является сакральным числом, символом троичности божественной природы. Таким образом, этот день будет "очень сильным, проявится необычайная мощь женской энергии Вселенной", – сказал он.

День 29 сентября будет отмечен испытаниями и осознанием http://advaitaworld.com

В то же время Игорь Мехеда предупредил о том, что число "9", а особенно сочетание сразу трех "девяток", может действовать как во благо, так и во вред. При этом все зависит от уровня духовного развития человека.

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"Для людей, чье подсознание чисто и внутренние проблемы проработаны, оно приносит большую удачу и быстрое достижение целей. Для людей, чье подсознание наполнено хаосом и неразберихой, внутренние проблемы не проработаны, оно приносит испытания, иногда достаточно жесткие, как путь для решения существующих проблем и очищения", – пояснил он.

Исходя из этого маг порекомендовал посвятить 29 сентября очистительным процедурам и медитации, а также проявить большую активность в важных жизненных проектах – "удача обязательно должна улыбнуться".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда прокомментировал пророчество о конце света и рассказал о том, что, согласно одной из легенд, человечество ожидает "равноденственная буря".

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