День защитника отечества даже в России давно превратился в повод для насмешек. Сейчас 23 февраля – это повод мужчинам выпить и принять в подарок очередную пару носков.

OBOZREVATEL собрал лучшие примеры того, как издеваются над "днем оккупанта" на родине праздника.

23 февраля – уже не праздник

В России все реже искренне празднуют 23 февраля. Главная причина заключается в том, что служба в армии РФ уже давно перестала быть поводом для гордости, а слово "солдат" для большинства россиян ассоциируется с секс-скандалами, дедовщиной и преступлениями.

Все больше и больше жителей России признают факт вторжения войск РФ на Донбасс и участия в аннексии Крыма. И это тоже не добавляет Дню защитника престижа.

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

Кроме того, даже у ярых пророссийских патриотов сомнения вызывает дата праздника. Изначально советская и российская пропаганда объясняла, что 23 февраля было выбрано из-за победы большевистских отрядов над немецкой армией под Псковом.

Вот только на самом деле 23 февраля Красная армия позорно капитулировала перед Германией - фронт был разгромлен, большевики в панике бежали и массово дезертировали. В итоге Москва была вынуждена принять ультиматум немецкого командования и заключить мир на невыгодных для себя условиях.

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

Подарки на 23 февраля

Еще одной немаловажной причиной, из-за которой День защитника отечества в России превратился в фарс, являются традиционные "подарки на 23 февраля". Маркетологи идут на всяческие ухищрения, создавая нестандартные, интересные мелочи в качестве подарков в этот день, но бесполезно.

Большинство женщин в России привыкли "откупаться" на 23 февраля носками и пеной для бритья. Эти две вещи уже давно стали сетевым мемом, окончательно убивая для россиян праздник 23 февраля.

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

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В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и почему в Украине прекратили праздновать российский День защитника отечества.

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