Главная Новости
22 февраля • обновлено в 18:19
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

23 февраля: как россияне издеваются над Днем защитника отечества

5.6т
Читать материал на украинском

День защитника отечества даже в России давно превратился в повод для насмешек. Сейчас 23 февраля – это повод мужчинам выпить и принять в подарок очередную пару носков.

OBOZREVATEL собрал лучшие примеры того, как издеваются над "днем оккупанта" на родине праздника.

23 февраля – уже не праздник

В России все реже искренне празднуют 23 февраля. Главная причина заключается в том, что служба в армии РФ уже давно перестала быть поводом для гордости, а слово "солдат" для большинства россиян ассоциируется с секс-скандалами, дедовщиной и преступлениями.

Все больше и больше жителей России признают факт вторжения войск РФ на Донбасс и участия в аннексии Крыма. И это тоже не добавляет Дню защитника престижа.

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

Новости
Скандальный "Интер" устроит "советский марафон" 23 февраля: что известно
В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

Кроме того, даже у ярых пророссийских патриотов сомнения вызывает дата праздника. Изначально советская и российская пропаганда объясняла, что 23 февраля было выбрано из-за победы большевистских отрядов над немецкой армией под Псковом.

Вот только на самом деле 23 февраля Красная армия позорно капитулировала перед Германией - фронт был разгромлен, большевики в панике бежали и массово дезертировали. В итоге Москва была вынуждена принять ультиматум немецкого командования и заключить мир на невыгодных для себя условиях.

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

Подарки на 23 февраля

Еще одной немаловажной причиной, из-за которой День защитника отечества в России превратился в фарс, являются традиционные "подарки на 23 февраля". Маркетологи идут на всяческие ухищрения, создавая нестандартные, интересные мелочи в качестве подарков в этот день, но бесполезно.

Большинство женщин в России привыкли "откупаться" на 23 февраля носками и пеной для бритья. Эти две вещи уже давно стали сетевым мемом, окончательно убивая для россиян праздник 23 февраля.

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

Новости
Нацсовет выступил с предупреждением по поводу 23 февраля
В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

Новости
"Орден Сутулого": в армии России опозорились из-за наград СССР
В Интернете высмеяли 23 февраля

В Интернете высмеяли 23 февраля

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и почему в Украине прекратили праздновать российский День защитника отечества.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "23 февраля" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Темы
23 февраля Праздники
Место
Россия
Тег
праздник
Поделиться в Facebook
27
Комментарии
13
28
Смешно
18
Интересно
1
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
День того кто убивал детей или закапывал заживо!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
2 из 3 ответов | показать все
Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Добрыня ., я в отличии от Вас служил и то что Вы начинаете извращаться над моей Фамилией доказывает Ваше ничтожество! Вы пидр с маленькой буквы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Сесюнин Евгений, тут то ты не промазало болотное)))) Это ваша скрепа, это линия вашей самодификации!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Гордитесь вислоухие!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Зато на украине есть1 января
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги