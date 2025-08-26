United by Mining: в Киеве состоится форум, формирующий новую ресурсную геополитику
24 сентября 2025 года в Киеве состоится первый ежегодный международный форум United by Mining – событие, которое объединит представителей власти, бизнеса, международных организаций и инвесторов для обсуждения будущего украинской ресурсной экономики.
Организатором мероприятия выступит Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины при поддержке коммерческого департамента посольства США в Украине.
"На фоне подписанных соглашений между Украиной, США и ЕС в сфере стратегического сырья и совместной разработки месторождений, форум станет ключевым событием для запуска новых проектов, презентации инвестиционных возможностей и формирования долгосрочных партнерств в добывающей, энергетической, строительной и металлургической отраслях", – говорится в анонсе события.
United by Mining должен стать площадкой для формирования новой модели ресурсного сотрудничества, где Украина – "не только сырьевая держава, а партнер, который имеет потенциал формировать правила игры на мировом рынке".
Также организаторы форума хотят создать открытую площадку для диалога между властью, бизнесом, инвесторами и международными партнерами с целью:
- переосмысления подходов к развитию ресурсного потенциала Украины;
- модернизации добывающей индустрии с фокусом на инновации и устойчивость;
- привлечения стратегических инвесторов и долгосрочного капитала;
- совершенствование регуляторной среды для индустриального прорыва.
"Форум станет точкой входа для глобального капитала в критически важные сектора: литий, титан, золото, кобальт, графит, вольфрам, марганец, редкоземельные минералы, сталь, цемент, природный газ, нефть и прочее", – отметили организаторы.
Программа форума охватит четыре ключевые темы:
- стратегический потенциал Украины: запуск Фонда восстановления и роль в мировой цепи поставок; - устойчивое восстановление Украины в контексте евроинтеграции;
- международное партнерство: механизмы и успешные кейсы Украины в секторе критических минералов;
- синергия добывающей и перерабатывающей промышленности для обеспечения обороноспособности Украины.
На форум приглашено политическое руководство Украины и стран-партнеров, руководители ведущих украинских и международных компаний:
Олег Бондаренко – председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования;
Олег Гоцинец – председатель Государственной службы геологии и недр Украины;
Егор Перелыгин – профильный заместитель министра;
Энтони Поллак – советник по инвестициям Корпорации Финансирования Развития США (DFC);
Андрей Бродский – генеральный директор и совладелец ООО ПКФ "Велта";
Сергей Пилипенко – генеральный директор и владелец ПСГ "Ковальская";
Эмре Караахметоглу – генеральный координатор ONUR GROUP в Украине;
Сергей Войцеховский – член совета директоров BGV Group Management;
Александр Семак – СЕО ООО "Головинский карьер"; Александр Водовоз – глава офиса CEO Группы "Метинвест";
Денис Алешин – директор по стратегическому развитию ООО "УкрЛитийВыдобування";
Ришад Алиев – первый заместитель генерального директора UMCC Titanium /руководитель направления взаимодействия с инвесторами NEQSOL Holdings;
Юрий Химич – генеральный директор "Белановского ГОКа" группы Ferrexpo;
Павел Комарицкий – генеральный директор Black Iron в Украине; Сергей Устенко – генеральный директор и владелец "Карпатська Джерельна";
+ 20 спикеров.
Форум будет проходить исключительно в офлайн-формате, с соблюдением международных стандартов безопасности публичных мероприятий. Место проведения будет сообщено персонально зарегистрированным участникам за 48 часов до события.