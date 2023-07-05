'Никто меня не заставит': в Херсоне чиновница отказалась говорить на украинском языке и устроила перепалку с посетительницей

В Херсоне пострадавшей в результате подтопления женщине в госучреждении отказались предоставлять консультации на украинском языке. Представитель ЦПАУ в ответ на претензии посетительницы заявила, что "никто не заставит ее разговаривать на украинском".

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О вопиющем случае женщина рассказала на своей странице в Facebook. Ольга Цилинко, дом которой получил повреждения в результате подтопления после подрыва на Каховской ГЭС, должна была зарегистрироваться у представителей ЦПАУ для получения выплат. Однако женщина была в шоке, когда в госучреждении ей отказались предоставлять услуги на государственном языке.

Как сообщила посетительница, представительница ЦПАУ должна была зарегистрировать адрес женщины. Так, по словам Ольги, чиновница проигнорировала ее просьбу перейти в разговоре на государственный язык, чем нарушила права женщины, ведь языком обслуживания потребителей в Украине является украинский. Кроме того, во время регистрации чиновница перевела название переулка "Наскризный", где зарегистрирована посетительница, на "Насквозной" и заявила, что будет общаться исключительно на русском.

"…мне так удобно. И никто меня не заставит говорить на украинском, – заявила представительница ЦПАУ. – Нет такого закона, который меня заставит говорить на украинском".

Также чиновница цинично спросила у посетительницы, была ли она во время оккупации в городе и общалась ли она с захватчиками на украинском языке.

В свое оправдание представительница ЦПАУ также заявила, что она плохо знает украинский, потому что училась в русской школе, и что военные в Бахмуте также говорят по-русски.

Отметим, что представители госучреждений должны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Также с 16 января 2021 года все предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты хозяйствования должны осуществлять обслуживание и предоставлять информацию о товарах и услугах, в частности через интернет-магазины и интернет-каталоги, на украинском.

Напомним, что в Одессе женщина набросилась на уличных музыкантов из-за украинского языка. Женщины пренебрежительно выкрикивали фразы типа "Понаехали здесь" и потребовали показать одесскую родословную.

Ранее в Черновцах посетитель кафе устроил языковой скандал. Он назвал Одессу и Харьков русскоязычными регионами и заявил, что какая разница, на каком языке говорить.

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