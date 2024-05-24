Два года UNITED24: платформа объявила о собранных $650 млн, новых амбассадорах и первом сборе на роботов

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский положил начало UNITED24. С тех пор на счета НБУ поступило 650 000 000 долларов взносов по пяти направлениям: "Оборона", "Медицинская помощь", "Восстановление Украины", "Образование и наука", "Гуманитарное разминирование". Эти средства удалось аккумулировать благодаря украинскому и международному бизнесу, звездным амбассадорам, благотворительным организациям и донорам из 110 стран. Результаты работы платформы объявили на саммите The Power of Unity, который открыл Владимир Зеленский.

За два года платформа UNITED24 претворила в жизнь более 100 проектов и сборов для помощи Украине. В частности, благодаря аккумулированным через платформу средствам удалось создать первый в мире флот морских дронов, уничтоживший более 30% Черноморского флота, обеспечить украинские войска более чем 9 000 комплексами БПЛА, отстроить 26 мостов и 2 больницы, начать восстановление 18 многоквартирных домов и 3 школ, приобрести 240 реанимобилей и 13 бронированных авто скорой помощи, 659 генераторов для больниц, 35 аппаратов ИВЛ, 12 инкубаторов интенсивной терапии для новорожденных и многое другое. Со всеми результатами деятельности фандрейзинговой платформы UNITED24 можно ознакомиться на официальном сайте www.u24.gov.ua.

"Это уже вторая годовщина, по моему мнению, одного из самых успешных международных инструментов наших людей, Украины, инструментов защиты жизни. Два года назад стартовала идея UNITED24 – объединить больше людей из разных стран и континентов. Это получилось, и уже тогда мы доказали, что можем глобально объединять политических лидеров и государства. Когда-то было время, когда никто в мире не верил, что именно наши люди способны продемонстрировать общенациональное единство. И мы разрушили еще один общий стереотип, который когда-то господствовал: мы доказали, что миллионы сердец на разных континентах могут одинаково сочувствовать и помогать стране, о которой они до этой войны, возможно, и не знали. Я хочу поблагодарить все эти страны и людей с большим сердцем. Как много может сделать Украина, когда она не наедине с врагом? Когда рядом с ней есть друзья", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

На саммите президент представил новых амбассадоров платформы. Ими стали американские актрисы Хиллари Свенк и Алисса Милано. Двукратная лауреатка премии "Оскар" и звезда сериала "Все женщины – ведьмы" поддержат направления "Медицинская помощь" и "Образование и наука".

Также на саммите был анонсирован первый сбор на наземные роботизированные платформы через UNITED24. Отряды роботов сохранят жизнь наших военных и гражданских лиц. Они будут логистами, эвакуаторами, минерами и разминировщиками, камикадзе, будут воевать вместе с людьми и вместо людей. Первые работы уже доказывают свою эффективность на поле боя, но их должно стать гораздо больше.

Средства будут собирать на три типа наземных роботизированных комплексов. Боевые работы созданы для дистанционного выполнения боевых задач, например штурма или обороны позиций, наблюдения и ведения разведки. Работы-камикадзе и заменители предназначены для уничтожения различных целей на поле боя, прежде всего вражеской бронетехники.

Логисты – это универсальные работы, которые используются для подвоза провизии, боекомплекта или оборудования на позиции, а также для эвакуации раненых с переднего края.

Первые взносы на наземные работы внесли партнеры UNITED24 – "АВТ Бавария" и сеть мультимаркетов "Аврора". Каждая из компаний пожертвовала на сбор по 24 миллиона гривен.