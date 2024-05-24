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Два года UNITED24: платформа объявила о собранных $650 млн, новых амбассадорах и первом сборе на роботов

Мария Шевчук
События
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Два года UNITED24: платформа объявила о собранных $650 млн, новых амбассадорах и первом сборе на роботов

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский положил начало UNITED24. С тех пор на счета НБУ поступило 650 000 000 долларов взносов по пяти направлениям: "Оборона", "Медицинская помощь", "Восстановление Украины", "Образование и наука", "Гуманитарное разминирование". Эти средства удалось аккумулировать благодаря украинскому и международному бизнесу, звездным амбассадорам, благотворительным организациям и донорам из 110 стран. Результаты работы платформы объявили на саммите The Power of Unity, который открыл Владимир Зеленский.

За два года платформа UNITED24 претворила в жизнь более 100 проектов и сборов для помощи Украине. В частности, благодаря аккумулированным через платформу средствам удалось создать первый в мире флот морских дронов, уничтоживший более 30% Черноморского флота, обеспечить украинские войска более чем 9 000 комплексами БПЛА, отстроить 26 мостов и 2 больницы, начать восстановление 18 многоквартирных домов и 3 школ, приобрести 240 реанимобилей и 13 бронированных авто скорой помощи, 659 генераторов для больниц, 35 аппаратов ИВЛ, 12 инкубаторов интенсивной терапии для новорожденных и многое другое. Со всеми результатами деятельности фандрейзинговой платформы UNITED24 можно ознакомиться на официальном сайте www.u24.gov.ua.

Два года UNITED24: платформа объявила о собранных $650 млн, новых амбассадорах и первом сборе на роботов
Два года UNITED24: платформа объявила о собранных $650 млн, новых амбассадорах и первом сборе на роботов

"Это уже вторая годовщина, по моему мнению, одного из самых успешных международных инструментов наших людей, Украины, инструментов защиты жизни. Два года назад стартовала идея UNITED24 – объединить больше людей из разных стран и континентов. Это получилось, и уже тогда мы доказали, что можем глобально объединять политических лидеров и государства. Когда-то было время, когда никто в мире не верил, что именно наши люди способны продемонстрировать общенациональное единство. И мы разрушили еще один общий стереотип, который когда-то господствовал: мы доказали, что миллионы сердец на разных континентах могут одинаково сочувствовать и помогать стране, о которой они до этой войны, возможно, и не знали. Я хочу поблагодарить все эти страны и людей с большим сердцем. Как много может сделать Украина, когда она не наедине с врагом? Когда рядом с ней есть друзья", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Два года UNITED24: платформа объявила о собранных $650 млн, новых амбассадорах и первом сборе на роботов
Два года UNITED24: платформа объявила о собранных $650 млн, новых амбассадорах и первом сборе на роботов

На саммите президент представил новых амбассадоров платформы. Ими стали американские актрисы Хиллари Свенк и Алисса Милано. Двукратная лауреатка премии "Оскар" и звезда сериала "Все женщины – ведьмы" поддержат направления "Медицинская помощь" и "Образование и наука".

Два года UNITED24: платформа объявила о собранных $650 млн, новых амбассадорах и первом сборе на роботов

Также на саммите был анонсирован первый сбор на наземные роботизированные платформы через UNITED24. Отряды роботов сохранят жизнь наших военных и гражданских лиц. Они будут логистами, эвакуаторами, минерами и разминировщиками, камикадзе, будут воевать вместе с людьми и вместо людей. Первые работы уже доказывают свою эффективность на поле боя, но их должно стать гораздо больше.

Два года UNITED24: платформа объявила о собранных $650 млн, новых амбассадорах и первом сборе на роботов
Два года UNITED24: платформа объявила о собранных $650 млн, новых амбассадорах и первом сборе на роботов

Средства будут собирать на три типа наземных роботизированных комплексов. Боевые работы созданы для дистанционного выполнения боевых задач, например штурма или обороны позиций, наблюдения и ведения разведки. Работы-камикадзе и заменители предназначены для уничтожения различных целей на поле боя, прежде всего вражеской бронетехники.

Логисты – это универсальные работы, которые используются для подвоза провизии, боекомплекта или оборудования на позиции, а также для эвакуации раненых с переднего края.

Первые взносы на наземные работы внесли партнеры UNITED24 – "АВТ Бавария" и сеть мультимаркетов "Аврора". Каждая из компаний пожертвовала на сбор по 24 миллиона гривен.

Два года UNITED24: платформа объявила о собранных $650 млн, новых амбассадорах и первом сборе на роботов