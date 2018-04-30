Звезде "Голосу країни-8" оказалась не чуждой легкая эротика: фото 18+

Певице Алене Луценко, которая стала победительницей восьмого сезона вокального шоу "Голос країни", оказалась не чуждой легкая эротика.

В личном профиле 20-летней девушки в Instagram опубликовано несколько фотографий, на которых видны частично обнаженные части ее тела.

При этом самые раскрепощенные снимки уроженка города Белая Церковь сделала еще несколько лет назад.

Отметим, ранее "Обозреватель", подробно рассказывал о том, как прошел суперфинал восьмого сезона вокального шоу "Голос країни".

Также читайте на "Обозревателе", как победившая Алена Луенко связана с одиозным нардепом Надеждой Савченко, которая подозревается в подготовке терактов.