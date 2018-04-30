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Звезде "Голосу країни-8" оказалась не чуждой легкая эротика: фото 18+

7.8тЧитать новость на украинском

Певице Алене Луценко, которая стала победительницей восьмого сезона вокального шоу "Голос країни", оказалась не чуждой легкая эротика.

В личном профиле 20-летней девушки в Instagram опубликовано несколько фотографий, на которых видны частично обнаженные части ее тела.

При этом самые раскрепощенные снимки уроженка города Белая Церковь сделала еще несколько лет назад.

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Отметим, ранее "Обозреватель", подробно рассказывал о том, как прошел суперфинал восьмого сезона вокального шоу "Голос країни".

Также читайте на "Обозревателе", как победившая Алена Луенко связана с одиозным нардепом Надеждой Савченко, которая подозревается в подготовке терактов.

Читайте все новости по теме "Голос країни" на Обозревателе.

Тема
Голос країни
Место
Украина
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