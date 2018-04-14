Ющенко снова станет дедом? Невестка сделала намек

Жена Андрея Ющенко, сына третьего президента Украины Виктора Ющенко, намекнула на возможную беременность.

Неоднозначное заявление Елена Ющенко сделала в интервью ТСН, в котором рассказала о праздновании своего 35 дня рождения.

"Мы отметили мой юбилей в ближайшем семейном кругу. Праздновали за городом на природе. Друзья жарили мясо на костре, был мой любимый десерт "Три молока". Подарили все то, что я люблю. Но самый радостным подарком для меня будет малыш от Андрея. Мы его очень ждем", ― рассказала Елена.

Однако станет ли в скором времени Виктор Ющенко дедушкой в пятый раз пока не известно ― официальных заявлений о беременности Елена не делала.

Также девушка рассказала, что утро своего дня рождения встретила в храме, а продолжила отмечать со своей семьей и ближайшими друзьями.

"Советую всем в свой день рождения сходить на службу и причастие", ― написала женщина в своем Instagram.

Также она опубликовала фотографии подарков, которые преподнесли ей родные.

"Мои самые милые подарки" ― назвала невестка президента серию снимков. Так, женщине презентовали горшок с кактусами, портрет Елены, православную книгу и несколько икон,

Instagaram olena_yushchenko

Instagaram olena_yushchenko

Instagaram olena_yushchenko

Instagaram olena_yushchenko

Как писал "Обозреватель" ранее, Елена и Андрей Ющенко поженились в ноябре 2017, а о их свадьбе долго никто не знал.