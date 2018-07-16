"Я тут работаю и еще не уехал!" Самый дорогой актер Украины мощно высказался о патриотизме

Самый высокооплачиваемый украинский актер Станислав Боклан считает себя патриотом, поскольку продолжает работать и проживать в Украине.

Об этом он сказал в интервью OBOZREVATEL, отметив, что не любит подобных вопросов, поскольку "они будто требуют в наше время какого-то специального ответа, чтобы никто ничего не заподозрил".

"Послушайте, я живу в этой стране, я работаю в этой стране, здесь живет моя мама, здесь похоронены мой отец, моя бабушка, мой дед и так далее. Это моя страна, и если я еще не уехал из этой страны, значит я патриот", - заявил Боклан.

Как писал OBOZREVATEL, Боклан резко раскритиковал кино Украины.