Выпал из 17-го этажа: в Одессе трагически скончался известный ведущий

В Одессе умер известный 29-летний ведущий из Днепра Евгений Щербаков.
Как передает "Информатор", трагедия произошла 17 июля во дворе "Шестой жемчужины", на Гагаринском плато около 7:00.
Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился. Медики, прибывшие на место ЧП, лишь констатировали смерть.
Евгений Щербаков
Евгений Щербаков
Евгений Щербаков
Евгений Щербаков
Евгений Щербаков
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области мать уронила годовалого ребенка в подвал, в результате чего девочка умерла.
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