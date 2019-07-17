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Выпал из 17-го этажа: в Одессе трагически скончался известный ведущий

2.4т Читать материал на украинском

В Одессе умер известный 29-летний ведущий из Днепра Евгений Щербаков.

Как передает "Информатор", трагедия произошла 17 июля во дворе "Шестой жемчужины", на Гагаринском плато около 7:00.

Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился. Медики, прибывшие на место ЧП, лишь констатировали смерть.

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Евгений Щербаков

Евгений Щербаков

Instagram

Евгений Щербаков

Евгений Щербаков

Instagram

Евгений Щербаков

Евгений Щербаков

Instagram

Евгений Щербаков

Евгений Щербаков

Instagram

Евгений Щербаков

Евгений Щербаков

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области мать уронила годовалого ребенка в подвал, в результате чего девочка умерла.

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Место
Украина Одесса
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