Выпал из 17-го этажа: в Одессе трагически скончался известный ведущий

В Одессе умер известный 29-летний ведущий из Днепра Евгений Щербаков.

Как передает "Информатор", трагедия произошла 17 июля во дворе "Шестой жемчужины", на Гагаринском плато около 7:00.

Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился. Медики, прибывшие на место ЧП, лишь констатировали смерть.

Евгений Щербаков Instagram

Евгений Щербаков Instagram

Евгений Щербаков Instagram

Евгений Щербаков Instagram

Евгений Щербаков Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области мать уронила годовалого ребенка в подвал, в результате чего девочка умерла.

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