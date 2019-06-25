В "Квартале" анонсировали проект против Зеленского: что случилось

Студия "Квартал 95" анонсировала новый проект, где будут критиковать их лидера и новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского.

"29 июня, в 20:15 в эфире канала "1+1" стартует новый авторский проект Жидкова – "Де-мократія?", аналитическая программа с элементами юмора, иронии и сатиры",- пишет пресс-служба.

Facebook@kvartal95

В "Квартале" отметили, что комик и ведущий Валерий Жидков будет критиковать нынешнего президента.

"Валерий, автор и ведущий нового проекта, будет анализировать происходящее в стране, докапываясь до сути и причин тех или иных событий. В основу каждого из выпусков программы будут браться актуальные события и проблемы текущей недели. Валерий в своем проекте даст долгожданные ответы на вопросы: в чем причина тех или иных поступков политических сил, что руководит политиками и почему получается так, что у нас ничего не получается", - отмечается в сообщении.

Валерий Жидков tv.ua

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