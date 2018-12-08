''Путин сволочь! Нас обманули!'' Народный артист Украины сделал громкое заявление о войне

Война на Донбассе стала привычной для граждан Украины, но ее необходимо остановить и уберечь жизни людей, даже если для этого придется вести "переговоры с теми, с кем невозможно".

С таким заявлением выступил известный актер, народный артист Украины Станислав Боклан во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву". Видео разговора с уроженцем Житомирщины опубликовано на YouTube "5 канала".

"Я думаю, нас всех сильно обманули. Кому-то очень выгодна война. Я многое слышу, но мне настолько болит этот вопрос, жаль людей, которые там сейчас, они погибают, рискуют каждый день. Столько лжи, всего намешано. Вся страшная история войны в том, что люди, которые их затевают, знают друг друга лично. А те, кто воюет, не знают друг друга. Страшно вообще из-за того, что я привык, что где-то стреляют. Мы все привыкли ..." — сказал он.

По мнению актера, необходимо использовать все возможности для того, чтобы остановить войну. При этом Боклан уверен, что в будущем на Донбассе обязательно будет восстановлен мир.

"Я думаю, что надо идти договариваться с теми, с кем невозможно договариваться. Мы же не в комнате замкнутой сидим. Есть мир, может мы не так стучим в мир, не так с ним разговариваем. А миру от нас что-то надо, а мы не согласны. И живем в замкнутом круге, и страшно... Путин сволочь и ничего с этим не сделаешь. Но все будет хорошо", — добавил артист.

Станислав Боклан

Ранее Станислав Боклан дал эксклюзивное интервью OBOZREVATEL, в котором затронул ряд острых вопросов. В частности, актер откровенно высказался о патриотизме и о проблемах украинской киноиндустрии.