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''Путин сволочь! Нас обманули!'' Народный артист Украины сделал громкое заявление о войне

17тЧитать материал на украинском

Война на Донбассе стала привычной для граждан Украины, но ее необходимо остановить и уберечь жизни людей, даже если для этого придется вести "переговоры с теми, с кем невозможно".

С таким заявлением выступил известный актер, народный артист Украины Станислав Боклан во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву". Видео разговора с уроженцем Житомирщины опубликовано на YouTube "5 канала".

"Я думаю, нас всех сильно обманули. Кому-то очень выгодна война. Я многое слышу, но мне настолько болит этот вопрос, жаль людей, которые там сейчас, они погибают, рискуют каждый день. Столько лжи, всего намешано. Вся страшная история войны в том, что люди, которые их затевают, знают друг друга лично. А те, кто воюет, не знают друг друга. Страшно вообще из-за того, что я привык, что где-то стреляют. Мы все привыкли ..." — сказал он.

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''Нас обманули!'' Народный артист Украины сделал громкое заявление о войне

По мнению актера, необходимо использовать все возможности для того, чтобы остановить войну. При этом Боклан уверен, что в будущем на Донбассе обязательно будет восстановлен мир.

"Я думаю, что надо идти договариваться с теми, с кем невозможно договариваться. Мы же не в комнате замкнутой сидим. Есть мир, может мы не так стучим в мир, не так с ним разговариваем. А миру от нас что-то надо, а мы не согласны. И живем в замкнутом круге, и страшно... Путин сволочь и ничего с этим не сделаешь. Но все будет хорошо", — добавил артист.

Станислав Боклан

Станислав Боклан

Ранее Станислав Боклан дал эксклюзивное интервью OBOZREVATEL, в котором затронул ряд острых вопросов. В частности, актер откровенно высказался о патриотизме и о проблемах украинской киноиндустрии.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Станислав Боклан
Место
Украина
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Путин сволочь, но надо немножко лизнуть ему задницу и все будет хорошо. Не я хочу - обстоятельства этого требуют, язык не отсохнет, стыд глаза не выест.
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Старинов Илья
Старинов Илья
"Я думаю, нас всех сильно обманули. Кому-то очень выгодна война. " Только доперло?
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Старинов Илья, А я что-то не допер, кому выгодно - тому кто сволочь, или Порошенко ?
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
А этот баклан не ответит, как и о чем можно договариваться с людьми, которые не выполняют договоров, а главное Зачем?
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