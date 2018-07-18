Популярный комик из России подал иск против Украины

Российский комик и популярный видеоблогер Данила Поперечный подал иск против Украины из-за запрета въезда на территорию государства сроком на 3 года.

Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube, заявив, что "кому-то сверху в Украине я очень не по душе, и он делает все возможное, чтобы я туда не попал".

В Украине у Поперечного должен был состояться концерт, об отмене которого стало известно еще в мае. Также, как отметил россиянин, в Украине у него живут родственники и друзья, но из-за запрета въезда он не может их навестить.

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"Я подал запрос на выяснение причины: почему же именно мне запретили въезд в Украину. И пришел ответ, что мы можем запрещать кому угодно и отчитываться не обязаны. В таком духе", — рассказал комик.

"Мы подали в суд на Украину. Мы потеряли очень много денег из-за того что они нам подставили свинью. Перед организацией выступления мы спросили СБУ, могу ли я въезжать и СБУ ответила, что могу", — заявил Поперечный.

Напомним, 14 мая пограничники отказали в праве въезда в Украину экс-солистке российской группы "Ночные снайперы" Светлане Сургановой.