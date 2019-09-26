Под Киевом пройдет фестиваль собак и исторический показ мод

28 и 29 сентября Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает любителей и хозяев собак на яркую шоу-программу.

Посетителей ждут выставка-конкурс домашних животных, а также конные шоу, средневековые забавы и мастер-классы. Кроме того, порадуют катание на лошадях, вкуснейшие блюда с костра, веселые игры, хороводы и много интересного из жизни средневекового города.

Впереди последние сентябрьские выходные. А значит, самое время уехать из шумного пыльного города, чтобы провести последние теплые деньки этого года на свежем воздухе и узнать много нового и интересного о жизни наших предков. Ведь в "Парке Киевская Русь" можно ощутить неповторимую атмосферу Киевской Руси, пропитанную величием побед, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева. А если у вас есть дома любимая собака – взять её с собой, чтобы принять участие в конкурсе или просто прогуляться вместе. Более того, для гостей с собаками князь подготовил подарок. Посетителю Древнего Киева с собакой – скидка 50% на взрослые входные билеты. А гость, который приедет с двумя и больше собаками – и вовсе посещает фестиваль бесплатно!

28 и 29 сентября гостей ожидает фестиваль домашних животных "Лохматые лапки" с ключевым событием – конкурсом-выставкой собак. Разнообразие пород собак и оригинальные конкурсные задания никого не оставят равнодушным! Каждый желающий может выйти со своим любимцем на Большое ристалище и принять участие в номинациях: "Презентация" (рассказ о собаке и её особенностях), "Послушание" (умение собаки поддаваться дрессировке), "Оригинальность" (необычные и интересные способности, трюки в исполнении собаки, показательные выступления). Победителей ждут интересные призы от князя и партнеров фестиваля.

Стать участником фестиваля – просто. Нужно лишь заполнить анкету участника по ссылке

(Заявки принимаются до 23:59:59 26 сентября 2019 г. За более подробной информацией обращаться по тел. (044) 461-99-37) .

Также 28 и 29 сентября в Древнем Киеве пройдет и этно-фестиваль "Историческая мода". В эти дни гости смогут увидеть самые разнообразные костюмы жителей Киевской Руси – от обычного горожанина русича, ремесленника, дружинника до великих князя и княгини. Гостям покажут боевую амуницию, доспехи и оружие разных эпох и народов: от скифов до половцев, венгров, от легендарных амазонок до рыцарей Средневековой Европы. Посетители увидят военную моду, и не на подиуме, а "в действии".

А кроме исторических костюмов зрителям покажут и традиционную экипировку лошадей. Ведь в эти дни пройдут показательные выступления актеров-каскадеров конно-трюкового театра Древнего Киева по виртуозному владению различными видами средневекового оружия верхом на коне: мечами, копьями, сулицами. Кроме этого всадники и их верные кони продемонстрируют элементы боевой джигитовки: разнообразные трюки, которые сейчас используются в показательных выступлениях, а в древности помогали в битвах и спасали жизнь в бою.

Также зрители увидят выступления конных лучников: верхом на лошади на полном скаку спортсмены будут состязаться в меткости стрельбы из настоящих средневековых луков. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но, в то же время, азартное и захватывающее зрелище для посетителей.

Кроме того гостей Древнего Киева ждет знакомство с живой коллекцией лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К этим прекрасным животных можно подойти, погладить их, сфотографироваться и прокатиться верхом или в экипаже.

Гости Княжества смогут не только наблюдать за представлением, но и приобщиться к веселью, приняв участие в веселых и занимательных играх, конкурсах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

И, как всегда, на территории Древнего Киева можно отведать вкуснейших блюд, приготовленных на кострах, посетить мастер-классы, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету "на счастье", пролететь на канатном спуске "Полетайло" и спуститься со скоростной горки "Змей Горыныч", переоблачиться в костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию.

Также есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 19:00.

Стоимость входных билетов: для взрослых - 200 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 80 грн., дошкольники - бесплатно.

Акция! Каждому, кто придет со своей собакой – скидка 50% на входной билет. Скидка распространяется и на двух сопровождающих владельца собаки. Тот, кто приведет двух и больше собак, получит для себя право на бесплатное посещение фестиваля!

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного - в 45 минутах езды - в селе Копачов Обуховского района Киевской области.

Маршрутки курсируют от станции метро "Выдубичи", см. расписание на сайте.

Подробная информация на сайте parkkyivrus.com

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