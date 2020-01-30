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30 января • обновлено в 17:48
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Звезду "Ералаша" жестоко убили в России: подробности

3.5т
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В Волгограде убили 16-летнего актера, который снимался в детском комедийном проекте "Ералаш". В ходе уличной потасовки его ударили ножом в шею.

Нападавший скрылся с места трагедии. Раненого студента колледжа доставили в больницу, где тот вскоре скончался, пишет "Газета.ru".

Звезду "Ералаша" жестоко убили в России: подробности

gazeta.ru

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"Я шел по этому переулку, было примерно 18:20. Вижу, на асфальте лежит парень весь в крови, а вокруг уже толпа людей собралась. Раненого мальчишку держал за голову друг, пытаясь сдержать поток крови, который лил с шеи", - говорит один из очевидцев трагедии.

Несмотря на старания врачей, спустя непродолжительное время подросток скончался. Предполагаемого злоумышленника задержали спустя несколько часов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, советская и российская актриса Светлана Агеева, сыгравшая эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", умерла в Москве в возрасте 79 лет.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Руцкиц мир)))))куда там украинцам до рашской клоаки))))))9
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Комментарии нужны ? я думаю и так все понятно !
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