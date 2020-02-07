Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:41
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Звезда YouTube из России впервые стала мамой: фото ребенка

3.1т
Читать материал на украинском

Популярная российская блогерша Ида Галич, которая в феврале давала нашумевшее интервью телеведущей Ксении Собчак, родила первенца.

Об этом рассказал отец Галич у себя в Instagram. "Поздравляю с рождением внука", — запостил он картинку на своей странице в сети.

Новости
Милла Йовович родила: как выглядят на фото ее муж и старшие дети

Его подписчики начали массово поздравлять новоиспеченного деда, блогершу и всю их семью.

Звезда YouTube из России впервые стала мамой: фото ребенка

По словам Галич, за время беременности она поправилась на 16 килограммов, однако чувствовала себя прекрасно за исключением повышенной утомляемости. "Животик огромный, но красивый. Маленький человек научился икать. Появилось четкое понимание, где он сидит и что конкретно выпирает", — описывала блогер.

Ида Галич

Ида Галич

Скрин с видео

Несколько часов спустя подробности о событии рассказала сама мама. По словам Галич, роды прошли не совсем гладко, но в итоге все сложилось хорошо. Она опубликовала у себя в Instagram фото с мужем Аланом Басиевым и несколько снимков младенца, не показывая лица.

Басиев Леон Аланович. 9:47 утра. 3880 кг, 52 см. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом! У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо), самые лучшие в мире врачи @aist_i_kapusta со всем справились ! Буду кланяться вам всю свою жизнь! @normantovich_doctor я не знаю, что я без вас бы делала! И без вашей крутой команды! #клиническийгоспиталь #MD_GROUP #роддоммосква #матьидитя #пмцматьидитя

Публикация от ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida)

Как сообщал OBOZREVATEL, певица и звезда шоу "Х-фактор" Сюзанна Абдулла (Варнина) впервые стала мамой, родив от мужа-деспота.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Юрко Медянык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги