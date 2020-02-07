Звезда YouTube из России впервые стала мамой: фото ребенка

Популярная российская блогерша Ида Галич, которая в феврале давала нашумевшее интервью телеведущей Ксении Собчак, родила первенца.

Об этом рассказал отец Галич у себя в Instagram. "Поздравляю с рождением внука", — запостил он картинку на своей странице в сети.

Его подписчики начали массово поздравлять новоиспеченного деда, блогершу и всю их семью.

По словам Галич, за время беременности она поправилась на 16 килограммов, однако чувствовала себя прекрасно за исключением повышенной утомляемости. "Животик огромный, но красивый. Маленький человек научился икать. Появилось четкое понимание, где он сидит и что конкретно выпирает", — описывала блогер.

Ида Галич Скрин с видео

Несколько часов спустя подробности о событии рассказала сама мама. По словам Галич, роды прошли не совсем гладко, но в итоге все сложилось хорошо. Она опубликовала у себя в Instagram фото с мужем Аланом Басиевым и несколько снимков младенца, не показывая лица.

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