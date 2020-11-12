Жванецкий оставил наследство на полмиллиарда: что ему принадлежало и кому достанется

Известный писатель-сатирик украинского происхождения Михаил Жванецкий, который умер 6 ноября, оставил после себя богатое наследство на сумму около полмиллиарда рублей (6,5 млн долларов).

Так, артист был владельцем роскошного дома в сосновом лесу в одном из элитных поселков Подмосковья и квартиры с видом на центр Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Super.

Вся недвижимость достанется жене Жванецкого – Наталье и его сыну Дмитрию.

У известного сатирика была дача в поселке Грибово, Подмосковье. Дом площадью 540 квадратов расположен среди густых сосен на огромном участке в 3 гектара. Стоимость резиденции – более 150 млн рублей (около 2 млн долларов).

Соседями Жванецкого по даче были олигарх Андрей Мельниченко, певец Юрий Антонов, адвокат Анатолий Кучерена и другие.

Также в 2009 году артист купил 6-комнатную квартиру в Москве площадью 252 квадратных метров в элитном ЖК "Дом писателей" на Старопименовском переулке. Квадратный метр в комплексе стоит более 1 млн рублей. Квартира покойного сатирика находится на 9 этаже. Из окон открывается живописный вид на центр Москвы. Стоимость квартиры достигает 300 миллионов рублей (до 4 млн долларов).

Также у Жванецкого еще с конца 90-х был загородный дом в поселке Троицком. Этот дом с небольшим участком в 10 соток оценивается в 30 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаила Жванецкого похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с писателем прошла в закрытом режиме – присутствовать могли только родственники и ближайшие друзья. На похоронах появились Алла Пугачева и Максим Галкин.