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СпортLady

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"Желаю победы!" Maruv высказалась о дружбе с Лазаревым

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Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV, которая в итоге отказалась ехать на песенный конкурс, рассказала о своей дружбе с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Так, она отметила, что желает всем участникам конкурса победы и ей надоело то, как о ней пишут в СМИ. Об этом Maruv сообщила на своей странице в Instagram.

MARUV

MARUV

РИА Новости

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"Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте "Голос країни-4", где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы. За кого я голосую на "Евровидении"? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену "Евровидения" в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!", – написала певица.

Признаюсь, я устала от того, что СМИ вырывают мои слова из контекста, чтобы повысить трафик своих ресурсов. Ситуация с конкурсом "Евровидение-2019", которая, казалось бы, давно забыта, каждый день возвращается ко мне новыми заголовками, приводящими в ступор. Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте "Голос країни-4", где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы. За кого я голосую на "Евровидении"? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену "Евровидения" в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Напомним: победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором – Национальной общественной телерадиокомпанией Украины – артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как сообщал OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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Северг Олег
Северг Олег
Классная девчёнка ! Давно пора было уезжать с Украины. Это всё равно что дремучее село населённое жлобьём и рогулями пропахшими самогоном и кислой капустой. Тебя ждут, уважают и любят в России, милости просим, давно пора из этой помойки в нормальную страну уезжать.
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Ларина Эмили
Ларина Эмили
Она устала...а мы не устали от вашей дурости...И что вы своим демаршем доказали себе и зрителям ? За вас проголосовало больше ста тысяч людей и вы просто наплевали на них.Вы не могли позвонить Данилко,другим артистам узнать об их контрактах,посоветоваться с ними,как, что делать? Где вы видели контракт,который бы был подписан в пользу клиента ? Кто заказывает музыку,тот и устанавливает правила игры.Был такой шанс поехать,показать супер батл Марув-Лазарев. Вся Европа на ушах бы стояла.А если бы победили, или вошли в пятерку так никто бы и не вспомнил о контракте.Тем более это Сучасне на ладан дышит, месяц-два и выгонят всех оттуда.Неизвестно,что будет после выборов.Я думала вы умеете расставлять приоритеты в жизни.Из-за вас мы лишены Евровидения.Другие артисты не поехали.Какой мне смысл болеть за другие страны и смотреть их номера ?А если Лазарев победит,опять не поедем.Из-за вас 2 года пропустим.Вы войдете в музык.историю,как певица,которая лишила нас,фанатов Евровидения.Гордитесь этим.Спустя месяц,вы поняли,что совершили большую ошибку.Я была вашей поклонницей, а сейчас -нет.Карьера может так же быстро закончится,как и началась. Вы лишили фанатов Евровидения и это на вашей совести навсегда.Звучит пафосно,но это так.Я думала вы умная женщина,а вы обычная...Если для вас так важны контракты,так надо было до отбора почитать и отказаться от участия и дать шанс другим артистам поехать. А то ни себе ,ни людям...
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Приходько Егор
Приходько Егор
хорошая девочка и не сволота как хохлы. не путать хохлов тупых с украинцами.
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Северг Олег
Северг Олег
минин евген, Конечно же мы определились. Мы русские и с нами бог ! А вы посмешище и мерзость в глазах бога. Вот и вся правда.
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минин евген
минин евген
Приходько Егор, а ты кацап или сруцкая свинья? или москаль без гилляки? определился уже?
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