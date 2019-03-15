"Желаю победы!" Maruv высказалась о дружбе с Лазаревым

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV, которая в итоге отказалась ехать на песенный конкурс, рассказала о своей дружбе с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Так, она отметила, что желает всем участникам конкурса победы и ей надоело то, как о ней пишут в СМИ. Об этом Maruv сообщила на своей странице в Instagram.

MARUV РИА Новости

"Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте "Голос країни-4", где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы. За кого я голосую на "Евровидении"? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену "Евровидения" в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!", – написала певица.

Напомним: победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором – Национальной общественной телерадиокомпанией Украины – артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как сообщал OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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