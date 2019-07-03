"Жадность, аж неловко": Данилко высказался об украинских звездах в политике

Украинские звезды идут в политику из-за денег и жадности, хотя явно не являются голодающими.

Такое мнение выразил шоумен и продюсер Андрей Данилко в комментарии The Lime, пояснив, что его коллеги, вероятнее всего, получили очень выгодные предложения.

"Видимо, есть интересные предложения к этим звездам. Вы понимаете о чем я. Другой причины я не вижу, есть какая-то заинтересованность. Но мне кажется, это неправильно. Соглашаясь на подобное, очень просто испортить себе репутацию. И я вот смотрю на некоторые вещи сейчас и мне даже бывает неловко. Нет подготовленности, все по верхам, сплошь словесная вода", – заявил он.

Данилко высказался о коллегах в политике

По словам Данилко, чтобы идти в политику, нужно иметь опыт и владеть информацией, цифрами. Он пояснил, что испытывает чувство неловкости, потому что звучат постановочные реплики и шаблоны, а не заявления, произнесенные со знанием дела.

"Я не Ванга, не знаю (какие шансы у звезд. – Ред.). Но я пока не видел. На западе видел, у нас – нет. Я вот очень скептически смотрел на участие Владимира Зеленского в президентской гонке, но когда он уже победил, я радовался", – добавил он.

Данилко также признался, что ему много раз предлагали поддержать ту или иную политическую партию, но он выбрал свободу, в отличие от его коллег, которые собрались в политику.

Кто из украинских звезд баллотируется в Верховную Раду

"Миллион раз предлагали, но я не соглашаюсь. Бывают такие моменты, когда у артистов очень растет популярность и их начинает заносить. Они начинают себя переоценивать. А я люблю свободу, независимость. Хотим – выступаем, не хотим – не выступаем. А когда ты продаешь себя, но понимаешь это лишь со временем, ничего поменять уже не можешь. Деньги всегда можно заработать, но лучше понемногу. Так что все это не просто так. Ведь люди, которые идут туда, – они ж не умирают с голоду, правильно? Вот вам и ответ – деньги и жадность", – резюмировал Данилко.

Андрей Данилко instagram/an.danilko

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

До этого информацию о начале политической деятельности озвучил народный артист Украины Виктор Павлик.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представил партию "Голос" и ее членов, с которыми планирует идти на парламентские выборы.

К ним присоединилась Оля Полякова, заявив, что создает свою политическую партию. Она указала, что не пойдет с партией на выборы, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

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