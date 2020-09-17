Зеленская похвасталась стильным образом от украинского дизайнера. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская прилетела в Австрию в новом стильном образе от украинского дизайнера Кати Сильченко.

Для открытия украиноязычного аудиогида в венском Музее истории искусств с президентом Владимиром Зеленским она выбрала блузку и брючный костюм бежевого цвета. Снимки наряда опубликованы на ее странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Мы вместе с руководством музея, вместе с нашим посольством использовали период карантина для того, чтобы подготовить этот аудиогид, чтобы, когда пандемия наконец-то закончится, украинцы смогли открыть для себя венский Музей истории искусств на родном языке", – отметила первая леди.

Так, автором наряда для Зеленской есть бренд Кати Сильченко The COAT. Одежду этого дизайнера также часто носят певицы Вера Брежнева, Настя Каменских, Тина Кароль, телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина.

Елена Зеленская на открытии украиноязычного аудиогида в музее Вены: смотреть фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская пожаловалась на появление фейковых страниц в соцсетях, которые публикуют сообщения от ее имени.