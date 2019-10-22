Заворотнюк борется с раком: стала известна стоимость лечения в элитной клинике

Звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Актрисе диагностировали рак мозга. По сообщениям СМИ, сейчас Заворотнюк лечится в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке.

Актриса находится под круглосуточным наблюдениям врачей. Лечение в реабилитационном центре стоит около 100 тысяч рублей в сутки, пишет "СтарХит".

Анастасия Заворотнюк minsknews.by

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Половина суммы уходит на оплату палаты класса люкс, а другая — на медицинские услуги.

Клиника расположена не так далеко от поселка Крекшино, где живет Анастасия. Несколько лет назад актриса обзавелась там роскошным коттеджем стоимостью в 72 миллиона рублей.

Актриса Анастасия Заворотнюк РИА

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