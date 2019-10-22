Заворотнюк борется с раком: стала известна стоимость лечения в элитной клинике

Звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Актрисе диагностировали рак мозга. По сообщениям СМИ, сейчас Заворотнюк лечится в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке.
Актриса находится под круглосуточным наблюдениям врачей. Лечение в реабилитационном центре стоит около 100 тысяч рублей в сутки, пишет "СтарХит".
Анастасия Заворотнюк
minsknews.by
Половина суммы уходит на оплату палаты класса люкс, а другая — на медицинские услуги.
Клиника расположена не так далеко от поселка Крекшино, где живет Анастасия. Несколько лет назад актриса обзавелась там роскошным коттеджем стоимостью в 72 миллиона рублей.
Актриса Анастасия Заворотнюк
РИА
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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