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"Запредельный цинизм": Панин взбесил сеть новым троллингом

1.7т Читать материал на украинском

Скандальный актер Алексей Панин в очередной раз разозлил пользователей сети провокационным видео.

В этот раз он разместил в Instagram видео с душа и в очередной раз запустил волну слухов о своей ориентации. (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы).

Актера уже давно не волнует искусство

Актера уже давно не волнует искусство

instagram/alexeypanin99

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На кадрах голый актер моется в душе. При этом в кабинке подходит некая девушка и говорит: "Дорогой, а где трусы от моего красного пеньюара?" На это сам актер отвечает: "Слушай, спроси, пожалуйста, у мальчика, который лежит у меня на кровати".

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Также актер опубликовал в Instagram фото со своей подругой и подписал его: "До сих пор не могу понять почему красивые женщины фотографируются с такими уродами".

"Красивая девушка и урод"

"Красивая девушка и урод"

Instagram Панина

Позже Панин удалил видео, однако в сети успели его сохранить.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панин показал 10-летнюю дочку Анну, держащую в руках сигарету.

В сентябре 2018 года стало известно, что Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего актеру пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Алексей Панин Анна Панина
Место
Россия Москва
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