"Запредельный цинизм": Панин взбесил сеть новым троллингом

Скандальный актер Алексей Панин в очередной раз разозлил пользователей сети провокационным видео.

В этот раз он разместил в Instagram видео с душа и в очередной раз запустил волну слухов о своей ориентации. (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы).

Актера уже давно не волнует искусство instagram/alexeypanin99

На кадрах голый актер моется в душе. При этом в кабинке подходит некая девушка и говорит: "Дорогой, а где трусы от моего красного пеньюара?" На это сам актер отвечает: "Слушай, спроси, пожалуйста, у мальчика, который лежит у меня на кровати".

Также актер опубликовал в Instagram фото со своей подругой и подписал его: "До сих пор не могу понять почему красивые женщины фотографируются с такими уродами".

"Красивая девушка и урод" Instagram Панина

Позже Панин удалил видео, однако в сети успели его сохранить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панин показал 10-летнюю дочку Анну, держащую в руках сигарету.

В сентябре 2018 года стало известно, что Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего актеру пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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