"Я умею ошибаться": Приходько откровенно рассказала о неудавшейся политической карьере

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько, которая состояла в партии Юлии Тимошенко "Батьківщина", еще раз подтвердила, что уходит из политики.

Об этом она рассказала в интервью журналистке "ЖВЛ" Кате Кароль, уточнив, что умеет ошибаться, как и любой другой человек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Анастасия Приходько подтвердила, что уходит из политики Кадр из видео

По словам Приходько, близкие на ее желание сменить род деятельности год назад отреагировали с опаской. Ее просили: "давай уже без этого".

Приходько и Тимошенко Instagram Приходько

Артистка рассказала, что хотела быть полезной стране, потому пошла в политику. Более того, она призналась, что это был самый тяжелый год в ее жизни.

"Я буду двигаться дальше. Я тоже человек, я умею ошибаться. Я умею брать на себя ответственность за собственные поступки. Я для себя решила, что эта история для меня уже завершена", – отметила Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL, Приходько баллотировалась в народные депутаты Украины от партии “Батьківщина” по мажоритарному округу №11 в Виннице, но не прошла в парламент. 16 сентября она заявила, что завязывает с политикой.

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