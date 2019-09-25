Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:41
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Я умею ошибаться": Приходько откровенно рассказала о неудавшейся политической карьере

18.9т Читать материал на украинском

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько, которая состояла в партии Юлии Тимошенко "Батьківщина", еще раз подтвердила, что уходит из политики.

Об этом она рассказала в интервью журналистке "ЖВЛ" Кате Кароль, уточнив, что умеет ошибаться, как и любой другой человек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Анастасия Приходько подтвердила, что уходит из политики

Анастасия Приходько подтвердила, что уходит из политики

Кадр из видео

Новости
Приходько обвенчалась со своим мужем: яркие фото невесты

По словам Приходько, близкие на ее желание сменить род деятельности год назад отреагировали с опаской. Ее просили: "давай уже без этого".

Приходько и Тимошенко

Приходько и Тимошенко

Instagram Приходько

Артистка рассказала, что хотела быть полезной стране, потому пошла в политику. Более того, она призналась, что это был самый тяжелый год в ее жизни.

"Я буду двигаться дальше. Я тоже человек, я умею ошибаться. Я умею брать на себя ответственность за собственные поступки. Я для себя решила, что эта история для меня уже завершена", – отметила Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL, Приходько баллотировалась в народные депутаты Украины от партии “Батьківщина” по мажоритарному округу №11 в Виннице, но не прошла в парламент. 16 сентября она заявила, что завязывает с политикой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Анастасия Приходько Юлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес политика
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
17
43
Смешно
8
Интересно
4
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коротков Сергей
Коротков Сергей
Дура она и есть дура. В этом вся так называемая Ылита страны 404. Если нечем поживиться то предать как два пальца. А вот прошла бы и все. Вся такая модная и деловая. Украина и ее Ылита)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А как певица состоялась?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Dell Alex
Dell Alex
Ударенная головой дура )))) Ее "попросили" )))))))))))))) Брать она умеет )) Не скажу что и куда ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ukr Igore
Ukr Igore
Dell Alex, Уходить та правильно. Слід було,взагалі, у те болото не лізти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel