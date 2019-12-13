"Я ее уговариваю": Ротару отказывается выходить на сцену

Украинская певица София Ротару, которую недавно затравили за выступление на "Песне года" в Москве, не хочет выступать на сцене.

Об это в комментарии Собсеседник.Ru рассказал концертный директор звезды Сергей Лавров.

София Ротару Today.ua

Так, по словам Лаврова, он уговаривает ее выступать:

"Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю".

София Ротару Известия

Также Лавров отмечает, что за год у Ротару может быть всего лишь около 10 выступлений.

"Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату. Потом, откуда у нее деньги? Не забывайте, что ей 72 года. Она выступает раз в месяц, и не каждый, за год у нее бывает 10 выступлений. Гонорар у нее 50 тысяч евро, но отнимите от них расходы на коллектив, на запись новых песен, на костюмы. Вы видели, чтобы Ротару вышла в одном и том же костюме? Она и балету новые покупает, сумасшедшая на эту тему. Но даже если бы у нее и были деньги, она все равно бы не спонсировала войну. Она человек очень миролюбивый", – говорит директор.

София Ротару РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы.

Однако, когда Ротару все-таки приехала в Россию для участия в "Песне года", в сети негативно отнеслись к ее выступлению, назвав певицу предательницей.

Заступиться за артистку решил Николай Басков. Певец попросил людей подумать о здоровье Ротару, а также заявил, что звезда всегда была вне политики.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.