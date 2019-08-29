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"Я бы все разрушил!" Кикабидзе сделал жесткое заявление о России

1.8т Читать материал на украинском

Известный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Об этом он рассказал в интервью газете "Квирис палитра", уточнив, что думает о россиянах, отношениях между двумя странами.

"Не был и не планирую! Как можно петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть гордость – не поедешь, а если ее нет – езжай и чисть там ботинки. Российские мои друзья и не пытаются приглашать, знают, что я туда не поеду", – подчеркнул он.

Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По словам артиста, он любит россиян, но выступает категорически против политики РФ и властей.

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"Я очень люблю русский народ, но политика России не нравится, что ж поделать. Если бы я мог, все бы разрушил, но что я могу решить в одиночку? Много времени нужно на разрушение советского менталитета, но они должны смириться", – сказал он.

По словам кикабидзе, россияне сами разрушили Советский Союз, а теперь хотят его восстановить, но этого "не произойдет, закончилось кино".

Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе

Феликс Розенштейн / Gordonua.com

"Нет разговора, чтобы воевать с огромной Россией (Грузии. – Ред,). Но мы должны защищать свою гордость, не терять международных друзей. А на Западе о Грузии уже почти не говорят, и в этом "заслуга" нашего правительства, которое все делает для российского удовольствия", – добавил он.

Напомним, что в августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами там, где его "хотят побить". С тех пор он в РФ не приезжал.

Также актер выступал против агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма, называя президента РФ Владимира Путина захватчиком. А в марте 2018 года Кикабидзе заявил, что пошел бы воевать на Донбасс,если бы не возраст.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кикабидзе поддержал протесты в Грузии. Он заявил, что правительство заслужило такую реакцию от населения, так как "начало играть с Россией в одну игру". Он также сказал, что верит в примирение своего государства с Россией.

В июле 2019 года он разнес Кремль за агрессию против Грузии, пояснив, что жители его страны давно "ждут чего-то плохого".

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Персона
Вахтанг Кикабидзе
Место
Грузия
Тег
шоу-бизнес
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Junio Van
Junio Van
ага, только приползает тайком на корпоративы к северному соседу )) да, буба ..? ;-)
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Невосполнимая потеря для России - старый пердун не будет больше петь нам свои козлиным голоском. Как нам жить после этого?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А где жёсткое заявление-то? И ещё. Именно в Советском Союзе этот человек прославился и стал народным любимцем, а теперь ему СССР плох. Хочет забыть свою молодость? Мне этого не понять.
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