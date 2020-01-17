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17 января • обновлено в 17:42
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"Вокзальная по**скуха": в Госдуме атаковали звезду "Дом-2" за критику в адрес Путина

1.9т
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Одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов назвал участницу шоу "Дом-2" Алену Водонаеву "порнозвездой средней руки" с "куриными мозгами". Это стало ответом на ее критику послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Об этом он заявил в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1", запись которого доступна на YouTube.

"Вокзальная по**скуха": в Госдуме атаковали звезду "Дом-2" за критику в адрес Путина

"Порнозвезда средней руки, но это не значит, что нужно ее слушать. Давайте не будем обсуждать бред вокзальной потаскухи. Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не утренние денежки на тумбочке", — подчеркнул член комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

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"Вокзальная по**скуха": в Госдуме атаковали звезду "Дом-2" за критику в адрес Путина

"Эти деньги — лишь справедливая благодарность со стороны государства. Такие, как Водонаева, не должны больше иметь права своим поганым ртом втаптывать в грязь миллионы российских матерей", — заключил Милонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Водонаева вызвала ажиотаж в сети резким заявлением о России. Она сравнила РФ и США, что не понравилось многим поклонникам.

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Автор
Юрко Медянык
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Для рогулей водонаева это авторитетный источник)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все верно сказал. Водонаева думает, что на материнский капитал можно водки купить. Материнский капитал можно только на жилье, образование детей и пенсию для матери потратить. Сама водохлебова быдлo и есть.
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