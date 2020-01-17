"Вокзальная по**скуха": в Госдуме атаковали звезду "Дом-2" за критику в адрес Путина

Одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов назвал участницу шоу "Дом-2" Алену Водонаеву "порнозвездой средней руки" с "куриными мозгами". Это стало ответом на ее критику послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Об этом он заявил в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1", запись которого доступна на YouTube.

"Порнозвезда средней руки, но это не значит, что нужно ее слушать. Давайте не будем обсуждать бред вокзальной потаскухи. Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не утренние денежки на тумбочке", — подчеркнул член комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

"Эти деньги — лишь справедливая благодарность со стороны государства. Такие, как Водонаева, не должны больше иметь права своим поганым ртом втаптывать в грязь миллионы российских матерей", — заключил Милонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Водонаева вызвала ажиотаж в сети резким заявлением о России. Она сравнила РФ и США, что не понравилось многим поклонникам.

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