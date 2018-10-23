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Во все тяжкие: как изменилась американская актриса после разрыва с Кличко - фотофакт

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Экс-супруга Владимира Кличко Хайден Панеттьери после развода с мужем потеряла над собой контроль и пошла в пьяный загул.

В интернете просочились кадры, на которых пьяная актриса, вовсю отрывается на вечеринках с новым бойфрендом.

Во все тяжкие: как изменилась американская актриса после разрыва с Кличко - фотофакт
Во все тяжкие: как изменилась американская актриса после разрыва с Кличко - фотофакт
Во все тяжкие: как изменилась американская актриса после разрыва с Кличко - фотофакт
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Стоит отметить, что внешний вид бывшей красавицы заметно изменился. Артистка располнела, а по лицу стало видно, что она спилась.

Во все тяжкие: как изменилась американская актриса после разрыва с Кличко - фотофакт
Во все тяжкие: как изменилась американская актриса после разрыва с Кличко - фотофакт
Во все тяжкие: как изменилась американская актриса после разрыва с Кличко - фотофакт

Также по информации инсайдеров на одной из вечеринок Панеттьери рвала прямо на улице, привлекая внимание шокированной публики.

Во все тяжкие: как изменилась американская актриса после разрыва с Кличко - фотофакт
Во все тяжкие: как изменилась американская актриса после разрыва с Кличко - фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL,знаменитый украинский боксер Владимир Кличко расстался со своей невестой и матерью его дочери, голливудской актрисой Хайден Панеттьери.

Персона
Хайден Панеттьери
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