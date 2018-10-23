Во все тяжкие: как изменилась американская актриса после разрыва с Кличко - фотофакт

Экс-супруга Владимира Кличко Хайден Панеттьери после развода с мужем потеряла над собой контроль и пошла в пьяный загул.

В интернете просочились кадры, на которых пьяная актриса, вовсю отрывается на вечеринках с новым бойфрендом.

Стоит отметить, что внешний вид бывшей красавицы заметно изменился. Артистка располнела, а по лицу стало видно, что она спилась.

Также по информации инсайдеров на одной из вечеринок Панеттьери рвала прямо на улице, привлекая внимание шокированной публики.

Как сообщал OBOZREVATEL,знаменитый украинский боксер Владимир Кличко расстался со своей невестой и матерью его дочери, голливудской актрисой Хайден Панеттьери.