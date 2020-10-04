Винник и Шоптенко вылетели из шоу "Танці з зірками"

В шестом эфире "Танці з зірками" из-за коронавируса шоу покинула пара Олег Винник и Елена Шоптенко. Участников дисквалифицировали, потому что по состоянию здоровья они не смогли станцевать в двух выпусках.

Согласно правилам проекта, пара может пропустить только один эфир из-за COVID-19. Вылет участников шокировал зрителей. OBOZREVATEL предлагает пересмотреть, как танцевала пара в предыдущих эфирах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я согласен с вердиктом. Закон есть закон. Для меня этот проект был огромным испытанием. Это было очень сложно. Огромное спасибо тебе, Лена. Ты дала мне много знаний. Я наконец-то понял, что такое танцы", – прокомментировал свою дисквалификацию Винник.

Также Юрий Горбунов отметил, что зрители продолжают активно голосовать за Винника. Поэтому он попросил певца решить, кому он хочет отдать свои голоса. Винник сначала хотел подарить их Позитиву (Алексею Завгороднему), но в результате поддержал Ольгу Фреймут и Илью Падзину.

Напомним, Винник и Шоптенко в пятом выпуске шоу сообщили, что заболели коронавирусом. У певца на фоне коронавируса возникла двусторонняя пневмония. Что касается его партнерши – у нее болезнь проходит в тяжелой форме. Ее мучает сильный кашель, а также постоянный жар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавируса переболели две участницы шоу "Танцы со звездами": актриса Дарья Петрожицька и телеведущая Ольга Фреймут. Они несколько недель в шоу танцевали дистанционно, однако с четвертого выпуска обе пары полноценно выступают на паркете.