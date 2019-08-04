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Вилли Токарев умер: названа причина

1.8т Читать материал на украинском

Легендарный российский шансонье Вилли Токарев умер из-за онкологического заболевания.

Об этом сообщил ведущий Николай Тамразов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" со ссылкой на семью певца, передает "Радио Свобода".

Уточняется, что Токарев был экстренно госпитализирован несколько недель назад после обследования в одной из московских больниц. Время и место прощания с шансонье пока неизвестны.

Вилли Токарев

Вилли Токарев

instagram/willi_tokarev

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Как сообщал OBOZREVATEL, Токарев скончался в 84 года, о чем стало известно 4 августа. Родственники в сети пока не комментировали информацию о кончине музыканта. У него наблюдались проблемы со здоровьем в 2019 году.

Вилли Токарев

Вилли Токарев

instagram/willi_tokarev

Шансонье получил огромную популярность, живя в Америке, куда эмигрировал в 1974 году. На его счету много песен, которые известны по всему миру.

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Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Червоний Данило
Червоний Данило
эх Виля Виля...продажный ты! Обменял матушку россию...на какую то Америку! не по русски это! Русские так не поступают! Ты должен быть до конца дней своих жить на россии, хоть и в говне и нищете, но на россии!
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