Вилли Токарев умер: названа причина

Легендарный российский шансонье Вилли Токарев умер из-за онкологического заболевания.

Об этом сообщил ведущий Николай Тамразов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" со ссылкой на семью певца, передает "Радио Свобода".

Уточняется, что Токарев был экстренно госпитализирован несколько недель назад после обследования в одной из московских больниц. Время и место прощания с шансонье пока неизвестны.

Вилли Токарев instagram/willi_tokarev

Как сообщал OBOZREVATEL, Токарев скончался в 84 года, о чем стало известно 4 августа. Родственники в сети пока не комментировали информацию о кончине музыканта. У него наблюдались проблемы со здоровьем в 2019 году.

Вилли Токарев instagram/willi_tokarev

Шансонье получил огромную популярность, живя в Америке, куда эмигрировал в 1974 году. На его счету много песен, которые известны по всему миру.

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