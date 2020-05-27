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27 мая • обновлено в 14:41
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Виктор Павлик перенес свою свадьбу: стала известна дата

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Украинский певец и народный артист Украины Виктор Павлик изменил планы на свадьбу со своей избранницей 25-летней Екатериной – церемония не произойдет в начале июня.

Об этом невеста сообщила на своей странице в Instagram, когда отвечала на вопросы подписчиков.

"Сначала свадьба было запланирована на 10 июня, сейчас перенесли на середину августа", –написала Екатерина Репьяхова.

Свадебная церемония состоится в городе Днепр

Свадебная церемония состоится в городе Днепр

Скриншот телеканала "Украина"

В конце декабря 2019 года Павлик обнародовал некоторые важные моменты свадебной церемонии. Молодожены поженятся в Днепре. Виктор и Екатерина сразу отказались от традиционных свадебных конкурсов и услуг ведущего. Вместо этого Павлик планирует дать собственный концерт.

Катерина Репьяхова сообщила дату свадьбы с Виктором Павликом

Катерина Репьяхова сообщила дату свадьбы с Виктором Павликом

instagram.com/repyahovakate

Напомним, что украинский певец решился на брак с Екатериной, которая старше него на 28 лет, после четырех лет совместной жизни. До этому 53-летний Виктор Павлик развелся с женой. Пара прожила вместе семь лет.

Как писал OBOZREVATEL ранее, впервые о предстоящем браке Павлика и Репьяховой заговорили в конце декабря 2019 года. Певец даже признался, что уже познакомился с будущей тещей, которая старше его на 4 года.

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Виктор Павлик
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фотографии свадьба
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