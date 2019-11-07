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7 ноября • обновлено в 12:41
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"Вера, увели у вас Костика": в сети снова заговорили о разводе Брежневой и Меладзе

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Украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно живет и работает в Москве, отреагировала на слухи о разводе с Константином Меладзе.

На днях в своем Instagram певица опубликовала новое селфи в спортивном костюме. Однако большинство поклонников уже традиционно принялись обсуждать вовсе не look звезды, а ее отношения с мужем.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

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Так, в сети уже давно говорят о том, что между Меладзе и Брежневой не все гладко. Якобы композитор изменяет певице, и супруги находятся на грани развода.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вокруг ТВ

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе

СтарХит

В этот раз Вера решила ответить фанатам прямо в комментариях:

"Вера, увели у вас Костика": в сети снова заговорили о разводе Брежневой и Меладзе
"Вера, увели у вас Костика": в сети снова заговорили о разводе Брежневой и Меладзе
"Вера, увели у вас Костика": в сети снова заговорили о разводе Брежневой и Меладзе
"Вера, увели у вас Костика": в сети снова заговорили о разводе Брежневой и Меладзе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева взволновала сеть пикантным фото. На нем она позировала в черном платье с очень глубоким декольте.

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Персоны
Вера Брежнева Константин Меладзе
Место
Россия
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