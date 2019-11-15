В семье звезды российского ТВ случилась трагедия

У известного российского телеведущего Дмитрия Диброва умерла мать.

О семейной трагедии шоумен рассказал в интервью изданию "Москва-Баку.ru".

Дмитрий Дибров WomanHit

Так, 14 ноября у Диброва был день рождения - телеведущему исполнилось 60 лет. Накануне юбилея журналисты поинтересовались у Дмитрия, как он будет отмечать. На что шоумен рассказал о горе, которое произошло в его семье за три дня до дня рождения:

"У меня, к сожалению, нет выбора, где и как отмечать. Дело в том, что я сейчас на родине, в Ростове-на-Дону. Я вчера похоронил маму…. Представляете, какая странная жизнь. Она не дождалась юбилея сына буквально три дня".

Дмитрий Дибров с мамой Москва-Баку.ru

"Мы с женой сейчас идем с кладбища... Пойдем, конечно, с друзьями, семейными парами посидим тихонько, поедим донских наших деликатесов и улетим в Москву. Конечно, хотелось громко отметить юбилей, все-таки 60 лет - это юбилей радостный, но, увы, вот так распорядилась судьба...".

Дмитрий Дибров с женой Полиной Instagram

Дмитрий Дибров с женой Полиной и детьми Instagram

Дмитрий Дибров с женой Полиной и детьми Instagram

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