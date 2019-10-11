В России прямо на сцене умер актер

Заслуженный артист Республики Татарстан, автор и исполнитель Арсений Курченков умер на 43-ем году жизни на сцене.

Это произошло 10 октября, сообщается на сайте Казанского театра юного зрителя. Источник рассказал в комментарии "РБК", что это произошло буквально за 10 минут до конца спектакля по роману Федора Достоевского "Бесы".

"Арсений упал прямо на сцене, ему стало плохо. Вызвали скорую, но, к сожалению, они не успели его спасти. Актеры смогли доиграть спектакль до конца", — уточнили в комментарии.

На сайте театра уточняют, что он был пластичным, темпераментным, обаятельным и пользовался большой любовью у зрителей. На спектакле, когда случилась трагедия, он играл Степана Трофимовича Верховенского.

Арсений Курченков умер во время спектакля kazan-tuz.ru

"Администрация и коллектив Казанского государственного театра юного зрителя выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной", – отметили в театре.

В связи с трагедией артиста в заведении отменили все спектакли на три дня. В здании заведения пройдет гражданская панихида, после чего на следующий день актера похоронят на кладбище в поселке Дербышки.

Арсений Курченков в спектакле "Бесы" "БИЗНЕС Online"

Курченков родился 1 октября 1977 года в Казани, окончил Казанское театральное училище в 1997 году, а в ТЮЗ был приглашен в 1996 году. На счету актера множество ярких ролей: Альфред – "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", Господин Анри "Орфей и Эвридика", Бенволио – "Ромео и Джульетта" и другие.

В течение жизни артист получил много наград: лауреат фестиваля "Поют актеры драматических театров России", лауреат VI Международного фестиваля актерской песни им. А. Миронова, победитель Открытого республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства "Созвездие–Йолдызлык" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная ситуация произошла в России в январе 2019 года. Тогда прямо на сцене скончалась татарская певица Фания Халиуллова во время выступления.

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