В России намекнули на связь Путина и Галкина из-за политических шуток

Известный российский писатель-сатирик Алексей Цапик заявил, что Максим Галкин будет шутить о президенте России Владимире Путине до тех пор, пока ему будут разрешать.

Об этом сатирик заявил в интервью Экспресс-газете.

Максим Галкин onsmi.ru

Так, по мнению Цапика, однажды шутки про Путина могут обернуться для Галкина малоприятными последствиями.

"Он пародист незаурядный. Только жаль, что харизматических политиков поубавилось. Негде ему развернуться. Что касается его шутки про президента… Ну, пошутил. Ну, и что? Главное, что на следующее утро на Первом канале в программе "Время" не появился седой Галкин и не сказал: "Дорогие друзья! Вчера президент назначил меня завклубом в деревеньку под Норильском. Приезжайте на мои концерты. В антракте покатаю на оленях. Бесплатно". Если Галкин на всю страну шутит про президента, значит, Галкину можно продолжать такие эксперименты... Пока...", – считает сатирик.

Максим Галкин modscheats.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Путин едко ответил на резкие шутки юмориста Максима Галкина о власти РФ. Путин сказал, что Галкин шутит о российских властях, так как не имеет собственной высокой должности

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