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23 апреля • обновлено в 13:34
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"В очень плохом состоянии!" появилась тревожная информация о Федосеевой-Шукшиной

3.2т
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81-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя очень плохо.

Об этом рассказала адвокат артистки Юлия Вербицкая, передает Starhit. По ее словам, здоровье Шукшиной ухудшилось после новости о том, что ее супруг, музыкальный продюсер Бари Алибасов переписал подаренную ею квартиру на своего помощника.

Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина

Фото: Александр Николаев/ Интерпресс/ТАСС

"Лидия Николаевна сейчас находится в очень плохом состоянии. Она очень расстроилась, когда ей стало известно, что Бари Каримович отдал квартиру помощнику Сергею. Мы написали Бари Алибасову письмо по этому поводу, но ответа от него пока не получили", – рассказала Вербицкая.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

Фото: nvdaily.ru

Кроме того, она отметила, что ранее внучка звезды Анна продала апартаменты в Санкт-Петербурге, которые по документам принадлежали ей, но по факту были куплены Федосеевой-Шукшиной. Потом девушка избавилась и от доли в квартире Василия Шукшина в Москве, что также стало настоящим ударом для Лидии Николаевны.

Лидия Федосеева-Шукшина с дочерью Марией и внучкой Анной

Лидия Федосеева-Шукшина с дочерью Марией и внучкой Анной

Фото: kino-teatr.ru

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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