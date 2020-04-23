"В очень плохом состоянии!" появилась тревожная информация о Федосеевой-Шукшиной

81-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя очень плохо.

Об этом рассказала адвокат артистки Юлия Вербицкая, передает Starhit. По ее словам, здоровье Шукшиной ухудшилось после новости о том, что ее супруг, музыкальный продюсер Бари Алибасов переписал подаренную ею квартиру на своего помощника.

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Александр Николаев/ Интерпресс/ТАСС

"Лидия Николаевна сейчас находится в очень плохом состоянии. Она очень расстроилась, когда ей стало известно, что Бари Каримович отдал квартиру помощнику Сергею. Мы написали Бари Алибасову письмо по этому поводу, но ответа от него пока не получили", – рассказала Вербицкая.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: nvdaily.ru

Кроме того, она отметила, что ранее внучка звезды Анна продала апартаменты в Санкт-Петербурге, которые по документам принадлежали ей, но по факту были куплены Федосеевой-Шукшиной. Потом девушка избавилась и от доли в квартире Василия Шукшина в Москве, что также стало настоящим ударом для Лидии Николаевны.

Лидия Федосеева-Шукшина с дочерью Марией и внучкой Анной Фото: kino-teatr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алибасов и легенда советского кино Лидия Федосеева-Шукшина женились в 2018 году.

4 июня 2019 года продюсер отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве. После этого через полмесяца появилась информация, что и Лидия была госпитализирована после приступа бронхиальной астмы.

Их брак многим пришелся не по душе. После выздоровления на этой почве Алибасов накинулся на свою подругу в прямом эфире, которая всячески обзывала Лидию. Недовольство также выражают со стороны Федосеевой-Шукшиной.

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