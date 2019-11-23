Ушел с проекта? Данилко шокировал поступком на "Х-Факторе"

В субботу, 23 ноября, на шоу "Х-Фактор-10" на телеканале СТБ произошел шокируючий инцидент – член жюри Андрей Данилко развернулся и ушел с проекта.

Это произошло в тот момент, когда артисту досталась категория "Группы". OBOZREVATEL следил за развитием событий (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Настя Каменских, Оля Полякова и Игорь Кондратюк прошли самое важное испытание перед прямыми эфирами: они отобрали по три участника. Это было очень сложно.

Лицо Данилко помрачнело, когда пришло и ему время заняться отбором трех групп из всех оставшихся. Артист долго подбирал слова, озадачив музыкантов на сцене и коллег. В итоге он сел за судейский пульт, собрался с мыслями и обратился к участникам проекта, пытаясь сдержать слезы.

Андрей Данилко решил уйти с "Х-Фактора" Кадр из видео

Данилко расплакался на "Х-Факторе" Кадр из видео

"Ребят, только не обижайтесь. Сейчас я как будто не оправдываю надежд. Я настолько пустой… И понимаю, насколько это для вас важно! Поэтому подумал, что будет честнее, если я, наверное, покину этот проект. Может, появится новый наставник, который вам действительно поможет, потому что я понимаю, что проблема во мне… Я как подумал о том, что сейчас мне придется кого-то выбирать… Нет, я не готов этого делать… Вы все – способные ребята, и мне кажется, что мне лучше всего будет покинуть этот проект", – сказал он и вышел из студии.

Все были в шоке из-за поступка Данилко. Группам сказали, что на сегодня они свободны.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи предупреждали участников, что тренировочный лагерь станет настоящим испытанием, так как в юбилейный сезон на шоу пришло очень много талантливых музыкантов. Первый выпуск после кастингов можно посмотреть по ссылке.

Во время второго тренировочного лагеря судьям пришлось решить, кто поедет домой, а кто останется. Конкурсантов разделили на два автобуса. Все подробности последнего выпуска можно посмотреть по ссылке.

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