Ургант показал фото повзрослевшей дочери в ее День рождения

Российский телеведущий Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Нины, которой 15 мая исполнилось 12 лет.

Снимок ведущий разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Отметим, что Ургант часто показывает фотографии своей дочери Нины. Девочка родилась в 2008 году и получила имя в честь бабушки ведущего.

instagram.com/urgantcom

instagram.com/urgantcom

instagram.com/urgantcom

instagram.com/urgantcom

instagram.com/urgantcom

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Ургант посмеялся над фотографией телеведущего Дмитрия Шепелева, на которой он позировал голым в душе.

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