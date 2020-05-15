Главная Новости
16 мая • обновлено в 03:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Ургант показал фото повзрослевшей дочери в ее День рождения

7.8т
Читать материал на украинском

Российский телеведущий Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Нины, которой 15 мая исполнилось 12 лет.

Снимок ведущий разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Ургант показал фото повзрослевшей дочери в ее День рождения

I❤️12

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Отметим, что Ургант часто показывает фотографии своей дочери Нины. Девочка родилась в 2008 году и получила имя в честь бабушки ведущего.

Ургант показал фото повзрослевшей дочери в ее День рождения

instagram.com/urgantcom

Ургант показал фото повзрослевшей дочери в ее День рождения

instagram.com/urgantcom

Ургант показал фото повзрослевшей дочери в ее День рождения

instagram.com/urgantcom

Ургант показал фото повзрослевшей дочери в ее День рождения

instagram.com/urgantcom

Ургант показал фото повзрослевшей дочери в ее День рождения

instagram.com/urgantcom

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Ургант посмеялся над фотографией телеведущего Дмитрия Шепелева, на которой он позировал голым в душе.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Иван Ургант
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
12
Смешно
1
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 17 330.

    Вылечились: 4473. Умерли: 476.

  • В мире заболели более 4,5 млн человек, погибли – почти 305 тысяч.

  • В Киеве произошла масштабная вспышка коронавируса – в интернате заболел 81 человек.

  • Медики призвали воздержаться от поцелуев и секса после коронавируса: назван срок.

  • Оказалось, что коронавирус остается в воздухе даже после общения с бессимптомным больным.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги