Употребляла или нет? В наркоделе Бочкаревой случился новый поворот

В действиях полицейских, задержавших российскую актрису Наталью Бочкареву с кокаином в трусах, не нашли правонарушений.
Как сообщает Telegram-канал Mash, глава Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в главк полиции с требованием разобраться в деталях ситуации. После проверки оказалось, что вещество действительно оказалось наркотиком. Сейчас Бочкарева находится под подпиской о невыезде, по факту происшествия заведено уголовное дело.
Наталья Бочкарева
Фото: eg.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
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