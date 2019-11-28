Употребляла или нет? В наркоделе Бочкаревой случился новый поворот

В действиях полицейских, задержавших российскую актрису Наталью Бочкареву с кокаином в трусах, не нашли правонарушений.

Как сообщает Telegram-канал Mash, глава Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в главк полиции с требованием разобраться в деталях ситуации. После проверки оказалось, что вещество действительно оказалось наркотиком. Сейчас Бочкарева находится под подпиской о невыезде, по факту происшествия заведено уголовное дело.

Наталья Бочкарева Фото: eg.ru

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