Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Употребляла или нет? В наркоделе Бочкаревой случился новый поворот

5.3т
Читать материал на украинском

В действиях полицейских, задержавших российскую актрису Наталью Бочкареву с кокаином в трусах, не нашли правонарушений.

Как сообщает Telegram-канал Mash, глава Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в главк полиции с требованием разобраться в деталях ситуации. После проверки оказалось, что вещество действительно оказалось наркотиком. Сейчас Бочкарева находится под подпиской о невыезде, по факту происшествия заведено уголовное дело.

Новости
"Мне нужно лечиться": Бочкарева высказалась после скандала с наркотиками
Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Фото: eg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
7
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги