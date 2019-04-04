Умер легендарный режиссер Георгий Данелия: что известно

В Москве в возрасте 88 лет умер легендарный советский режиссер Георгий Данелия.

Знаменитый кинематографист долгое время боролся с серьезной болезнью. О смерти сообщила семья Данелии, пишет "Новая газета".

В феврале 2019 года Георгий Данелия попал в реанимацию из-за тяжелой одышки. 88-летнего Данелию госпитализировали с воспалением легких в тяжелом состоянии. В реанимации врачи ввели его в искусственную кому.

За несколько дней до смерти его состояние резко ухудшилось, развились дыхательная и сердечная недостаточности, лечение осложнялось сепсисом. Официальной причиной смерти является остановка сердца.

Георгий Данелия Россия – Культура

Георгий Данелия родился в Тифлисе (Тбилиси, Грузия) 25 августа 1930 года, но уже через год его семья переехала в Москву. В 50-х годах он окончил Московский архитектурный институт и работал архитектором в Институте проектирования городов.

Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии "Я шагаю по Москве". Среди других его киноработ — "Тридцать три", "Не горюй!", "Совсем пропащий!", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

Данелия выступил сценаристом большинства своих фильмов, а также соавтором сценариев таких кинокартин, как "Джентльмены удачи", "Француз" и "Привет от Чарли Трубача". Он также снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе 2019 года Госагентство Украины по вопросам кино опубликовало обновленный список запрещенных для показа фильмов, куда вошли "Настя" и "Орел и решка" Георгия Данелии.

Ранее Данелия пожелал Украине мира, отметив, что у него "нет позиции в сегодняшнем конфликте".

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