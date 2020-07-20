Умер автор Олимпийского мишки СССР Виктор Чижиков

Российский художник, создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков умер в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости". Отметим, что причина смерти художника не уточняется.

Чижиков работал карикатуристом и художником в журналах "Крокодил", "Веселые картинки" и "Мурзилка". Он придумал и нарисовал медвежонка Мишу, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года, прошедших в Москве.

В 2016-м получил звание народного художника России. Работы Чижикова находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер кандидат географических наук и знаменитый телеведущий прогноза погоды на российском телеканале НТВ Александр Беляев. Ему был 71 год.