Умер автор Олимпийского мишки СССР Виктор Чижиков
Российский художник, создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков умер в возрасте 84 лет.
Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости". Отметим, что причина смерти художника не уточняется.
Чижиков работал карикатуристом и художником в журналах "Крокодил", "Веселые картинки" и "Мурзилка". Он придумал и нарисовал медвежонка Мишу, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года, прошедших в Москве.
В 2016-м получил звание народного художника России. Работы Чижикова находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
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