Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в 'Звездных войнах'

Умер актер, сыгравший роль Дарта Вейдера в фильме "Звездные воины" Дэвид Проуз.

Как сообщает издание The Mirror со ссылкой на агента Проуза, на момент смерти знаменитости было 85 лет.

"С большим сожалением и душераздирающей грустью для нас и миллионов фанатов по всему миру объявить, что Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет", – написало в Twitter агентство Bowington Management.

Причина смерти актера пока не известна.

Стоит отметить, что Проуза выбрали на роль Вейдера в фильме "Звездные воины" из-за телосложения – он был бодибилдером. А вот саму роль озвучивал Джеймс Эрл Джонс, поскольку из-за акцента голос Проуза не ассоциировался с грозным злодеем.

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