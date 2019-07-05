ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

"Улучшений нет": тяжело больной Моисеев испугал внешним видом

3.7тЧитать материал на украинском

Известный российский артист Борис Моисеев сильно изменился с момента, как его разбил инсульт.

Он поделился на своей странице в Instagram снимком с друзьями, которые взволновали пользователей, ведь певец выглядит уставшим и больным.

"Юрмальский вечер в компании друзей", – подписал он под фото, датированное 30 июня 2019 года.

Борис Моисеев

Борис Моисеев

instagram / bmoiseevpro

На снимке артист позирует в кепке, рубашке и безрукавке, но внимание поклонников приковало тело Моисеева. Многие заметили, что он сильно поправился. В комментариях пользователи начали массово желать здоровья певцу.

Борис Моисеев с друзьями

Борис Моисеев с друзьями

instagram / bmoiseevpro

Новости
"Накачивала ребенка": украинская певица рассказала жуткую историю о "няне-оборотне"

Тем временем, директор артиста Сергей Горох рассказал, что состояние Бориса Михайловича не улучшается, хотя и поводов для беспокойства нет, передает "СтарХит".

"Боря находится в своих апартаментах, отдыхает. Мы ходим на концерты, каждый день выбираемся в гости к друзьям. Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения, он стабильно находится в этом состоянии", — рассказал он.

В ближайшее время Моисеев планирует посетить фестиваль "Рандеву", который ежегодно организует Лайма Вайкуле. В обычные дни артист встречается с друзьями и проводит время на свежем воздухе.

"Улучшений нет": тяжело больной Моисеев испугал внешним видом
"Улучшений нет": тяжело больной Моисеев испугал внешним видом
"Улучшений нет": тяжело больной Моисеев испугал внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Борис Моисеев заявил, что узнал дату своей смерти у предсказательницы в Париже. В марте его директор рассказал, что артист до сих пор не может справиться с серьезными последствиями тяжелого заболевания. Он плохо разговаривает и не может быстро сформулировать мысль.

Он также посещал юбилейный концерт близкой подруги Аллы Пугачевой. Пользователи заметили, что он очень плохо ходил и не передвигался самостоятельно.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Борис Моисеев
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel