Украинскую певицу втянули в языковой скандал: она ответила хейтерам

Украинскую певицу, участницу Нацотбора на Евровидение 2019 Киру Мазур раскритиковали в соцсетях за пост на русском языке. Так, подписчики сравнили ее с теми звездами, которые не придерживаются проукраинских взглядов. После чего артистка решила ответить "хейтерам".

На личной странице в Facebook Мазур заявила, что всеми "руками и ногами за Украину". Однако считает, что это неправильно, когда в демократичном и независимом государстве все "гнобят" и "уничтожают" друг друга за язык.

"Я разговариваю на четырех языках. И я за мир во всем мире. А еще я полностью всеми руками и ногами за Украину. Крым – украинский. Украинский язык – государственный. Донбасс – Украина. Слава Украине! Но! В нашем "демократическом многонациональном и независимом государстве" гнобят уже все и всех. Поэтому и трещит оно по швам, чего враг и желает. И вместо того, чтобы поддерживать друг друга, не зависимо кто ты и на каком языке разговариваешь, мы просто друг друга уничтожаем", – написала Кира.

Она также добавила, что, по ее мнению, нужно мотивировать людей и приучать к украинскому языку, а не заставлять силой. Мазур подчеркнула, что если постоянно кого-то стыдить и хейтить за это, то результата не будет.

"Я считаю, что к украинскому языку нужно приучать и мотивировать людей, а не заставлять! Если тупо бросаясь на них с агрессией и обвинениями – не получится ничего хорошего. Русский язык – часть нашей истории, хотите вы того или нет. Это не хорошо и не плохо – это просто факт! Пол Украины говорит на русском. Так что же мы с этой половиной сделаем?! Сами отправим их в Россию? А такого патриота как я – нужно еще поискать", – подытожила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обратили внимание на то, что McDonald's в Украине предлагает только два языка меню – украинский и английский. Возможность выбрать русский язык в терминале самообслуживания в ресторанах отсутствует.

Украинский музыкант, бывший солист группы ТНМК Эдуард "Диля" Приступа отреагировал на языковой скандал с McDonald's.