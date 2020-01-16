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16 января • обновлено в 11:35
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"Уйти, но остаться": Собчак разожгла споры постом о закулисной игре Путина

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Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала пост, в котором рассказала, как президент РФ Владимир Путин собирается остаться при власти после 2024 года, когда заканчиваются его полномочия.

Так, она заявила, что Владимир Владимирович понимает, что это возможно сделать только формально передав власть. Поэтому он и проводит сейчас конституционную реформу, пока есть полностью контролируемый парламент. Об этом Собчак написала на личной странице в Instagram.

Ксения Собчак и Владимир Путин

Ксения Собчак и Владимир Путин

"Путин понимает, что главная проблема — оставить за собой власть, формально ее передав. Ждать выборов 24 года никто не будет, в этом я уверена абсолютно. Экономическая ситуация будет только ухудшаться, а еще выборы в госдуму — 21, которые, как показал опыт Мосгордумы рискуют стать огромной проблемой, особенно на фоне того, что Зюганов и Жириновский тоже не хотят никуда уходить, а им уже под 80. В этой ситуации провести реформу надо пока есть полностью контролируемый парламент, да и новые выборы в ГосДуму будут досрочными — готова спорить", — отметила Собчак.

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Кроме того, телеведущая заявила, что Путин как опытный игрок рассматривает сразу два варианта, куда можно уйти с президентского поста — Госсовет и союзное государство с Беларусью.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: theins.ru

"Думаю, Владимир Владимирович Путин как опытный игрок рассматривает сразу два варианта — Госсовет как высший орган власти, куда можно уйти с президентского поста, и союзное государство с Беларусью. Эти два варианта будут основными при формальном транзите власти. Потому как главное — уйти, но остаться", — сказала Собчак.

Отметим, что мнения поклонников телеведущей в сети разделились. Одни написали, что она "все правильно написала". А другие, что "Собчак лучше брать интервью в своем шоу, а не рассуждать о политике".

"Уйти, но остаться": Собчак разожгла споры постом о закулисной игре Путина
"Уйти, но остаться": Собчак разожгла споры постом о закулисной игре Путина
"Уйти, но остаться": Собчак разожгла споры постом о закулисной игре Путина
"Уйти, но остаться": Собчак разожгла споры постом о закулисной игре Путина
"Уйти, но остаться": Собчак разожгла споры постом о закулисной игре Путина
"Уйти, но остаться": Собчак разожгла споры постом о закулисной игре Путина
"Уйти, но остаться": Собчак разожгла споры постом о закулисной игре Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксению Собчак заподозрили в экстремизме из-за Крыма. Так, в интервью для радио "НВ" телеведущая признала необходимость вернуть аннексированный Крым Украине, так как РФ нарушила международные договоренности.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Владимир Путин Ксения Собчак
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Пока Собчак только раздувала в своей интернет-заднице горячие споры, ещё вчера "фахивци" уже все поняли и разоблачили проклятого узурпатора!
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